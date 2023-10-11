https://sputniknews.com.tr/20231011/irak-disisleri-bakani-gazze-seridindeki-gerginlik-en-az-10-gun-surebilir-1076195743.html

Irak Dışişleri Bakanı: Gazze Şeridi'ndeki gerginlik en az 10 gün sürebilir

Irak Dışişleri Bakanı: Gazze Şeridi'ndeki gerginlik en az 10 gün sürebilir

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların 10 gün sürebileceğini... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T02:17+0300

2023-10-11T02:17+0300

2023-10-11T02:17+0300

dünya

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

irak dışişleri bakanlığı

fuad hüseyin

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1b/1061681923_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_41dcbf7f72680e1efd9d5a946ff3f02c.jpg

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin en az 10 gün sürebileceğini ve Irak'ın çatışmaların komşu ülkelere sıçramamasını umduğunu söyledi.Bakan Hüseyin açıklamasında, "Maalesef Gazze'de şu anda devam eden askeri eylemlerin en az 10 gün sürebileceğine inanıyoruz" sözlerine yer verdi.Hüseyin ayrıca Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların komşu ülkeleri etkilememesini umduğunu ifade etti ve bu çatışmaların komşu devletleri de içine çekmesi tehlikesine işaret etti.Irak Dışişleri Bakanı ek olarak, "bu çatışmaları durdurmak ve Filistin meselesine adil bir çözüm bulmak için" uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/abdli-sunucu-carlson-israil-filistin-gerilimi-abd-hukumetinin-iflasina-yol-acabilir-1076189369.html

israil

filistin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, irak dışişleri bakanlığı, fuad hüseyin, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov