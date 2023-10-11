https://sputniknews.com.tr/20231011/irak-disisleri-bakani-gazze-seridindeki-gerginlik-en-az-10-gun-surebilir-1076195743.html
Irak Dışişleri Bakanı: Gazze Şeridi'ndeki gerginlik en az 10 gün sürebilir
Irak Dışişleri Bakanı: Gazze Şeridi'ndeki gerginlik en az 10 gün sürebilir
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların 10 gün sürebileceğini... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T02:17+0300
2023-10-11T02:17+0300
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin en az 10 gün sürebileceğini ve Irak'ın çatışmaların komşu ülkelere sıçramamasını umduğunu söyledi.Bakan Hüseyin açıklamasında, "Maalesef Gazze'de şu anda devam eden askeri eylemlerin en az 10 gün sürebileceğine inanıyoruz" sözlerine yer verdi.Hüseyin ayrıca Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların komşu ülkeleri etkilememesini umduğunu ifade etti ve bu çatışmaların komşu devletleri de içine çekmesi tehlikesine işaret etti.Irak Dışişleri Bakanı ek olarak, "bu çatışmaları durdurmak ve Filistin meselesine adil bir çözüm bulmak için" uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/abdli-sunucu-carlson-israil-filistin-gerilimi-abd-hukumetinin-iflasina-yol-acabilir-1076189369.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, irak dışişleri bakanlığı, fuad hüseyin, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, irak dışişleri bakanlığı, fuad hüseyin, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Irak Dışişleri Bakanı: Gazze Şeridi'ndeki gerginlik en az 10 gün sürebilir
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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların 10 gün sürebileceğini ifade etti.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin en az 10 gün sürebileceğini ve Irak'ın çatışmaların komşu ülkelere sıçramamasını umduğunu söyledi.
Bakan Hüseyin açıklamasında, "Maalesef Gazze'de şu anda devam eden askeri eylemlerin en az 10 gün sürebileceğine inanıyoruz" sözlerine yer verdi.
Hüseyin ayrıca Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların komşu ülkeleri etkilememesini umduğunu ifade etti ve bu çatışmaların komşu devletleri de içine çekmesi tehlikesine işaret etti.
Irak Dışişleri Bakanı ek olarak, "bu çatışmaları durdurmak ve Filistin meselesine adil bir çözüm bulmak için" uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.