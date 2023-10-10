https://sputniknews.com.tr/20231010/abdli-sunucu-carlson-israil-filistin-gerilimi-abd-hukumetinin-iflasina-yol-acabilir-1076189369.html
ABD'li sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
ABD'li sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
Televizyon sunucusu Carlson, Orta Doğu'daki çatışmanın ABD hükümetinin iflasına ve İran'la nükleer savaşa yol açabileceğini söyledi. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T13:54+0300
2023-10-10T13:54+0300
2023-10-10T13:54+0300
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Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında İsrail ile Filistin arasında süren çatışmaları değerlendiren Fox News'in eski sunucusu ünlü ABD'li gazeteci Tucker Carlson, “İsrail ile Hamas arasındaki çatışma, İran ile müttefikleri ve Batı arasında bir savaşa dönüşebilir. Böyle bir savaş başlarsa, nükleer silahların kullanılacağı ve milyonlarca kişinin öleceği dünyanın çöküşü hayal edilebilir” ifadelerini kullandı.Gazeteci, yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmesini "En azından burada (ABD'de) benzeri görülmemiş bir enerji krizinin olduğunu göreceğiz” sözleriyle sürdürürken, çatışmanın halihazırda enerji fiyatlarında artışa neden olduğunu, bu eğilimin devam etmesi halinde ABD'nin geçen yüzyılın 1930'larında yaşanandan çok daha ciddi bir bunalımla karşı karşıya kalacağını hatırlattı.Carlson, “Geçen üç yılda dünyanın en fakir ülkelerinden ABD’ye yaklaşık 10 milyon insan geldi. Bunların büyük çoğunluğu devletin sosyal yardımlarıyla geçiniyor. ABD hükümeti bütçe sorunuyla karşı karşı kaldığında göç meselesinin nasıl biteceğini tahmin edebilirsiniz” diye konuştu.Lindsey Graham'a eleştiriAyrıca daha önce İran'a yönelik tehditlerde bulunan ve çatışmaya müdahelesi durumunda bunun ‘korkunç sonuçları’ olacağını vaat eden ABD Senatörü Lindsey Graham'ı da eleştiren Carlson, ABD'nin gerçekten İran'ı vurmaya başlaması durumunda ne olacağını merak ettiğinin altını çizerek, “Lindsey Graham'ın da ABD’nin İran’ı vurması sonrasında ne olacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bunu düşünmedi. Neredeyse 70 yaşında ve çocuğu yok. Umurunda bile değil” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/1076183575.html
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israil-filistin, abd, israil, filistin, tucker carlson, lindsay graham, gazze şeridi
israil-filistin, abd, israil, filistin, tucker carlson, lindsay graham, gazze şeridi
ABD'li sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
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Televizyon sunucusu Carlson, Orta Doğu'daki çatışmanın ABD hükümetinin iflasına ve İran'la nükleer savaşa yol açabileceğini söyledi.
Sosyal ağ X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabında İsrail ile Filistin arasında süren çatışmaları değerlendiren Fox News'in eski sunucusu ünlü ABD'li gazeteci Tucker Carlson, “İsrail ile Hamas arasındaki çatışma, İran ile müttefikleri ve Batı arasında bir savaşa dönüşebilir. Böyle bir savaş başlarsa, nükleer silahların kullanılacağı ve milyonlarca kişinin öleceği dünyanın çöküşü hayal edilebilir” ifadelerini kullandı.
Gazeteci, yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmesini "En azından burada (ABD'de) benzeri görülmemiş bir enerji krizinin olduğunu göreceğiz” sözleriyle sürdürürken, çatışmanın halihazırda enerji fiyatlarında artışa neden olduğunu, bu eğilimin devam etmesi halinde ABD'nin geçen yüzyılın 1930'larında yaşanandan çok daha ciddi bir bunalımla karşı karşıya kalacağını hatırlattı.
Carlson, “Geçen üç yılda dünyanın en fakir ülkelerinden ABD’ye yaklaşık 10 milyon insan geldi. Bunların büyük çoğunluğu devletin sosyal yardımlarıyla geçiniyor. ABD hükümeti bütçe sorunuyla karşı karşı kaldığında göç meselesinin nasıl biteceğini tahmin edebilirsiniz” diye konuştu.
Lindsey Graham'a eleştiri
Ayrıca daha önce İran'a yönelik tehditlerde bulunan ve çatışmaya müdahelesi durumunda bunun ‘korkunç sonuçları’ olacağını vaat eden ABD Senatörü Lindsey Graham'ı da eleştiren Carlson, ABD'nin gerçekten İran'ı vurmaya başlaması durumunda ne olacağını merak ettiğinin altını çizerek, “Lindsey Graham'ın da ABD’nin İran’ı vurması sonrasında ne olacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bunu düşünmedi. Neredeyse 70 yaşında ve çocuğu yok. Umurunda bile değil” ifadelerini kullandı.