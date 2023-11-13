https://sputniknews.com.tr/20231113/putin-ve-erdoganin-gazzeyle-ilgili-olasi-telefon-gorusmesine-dair-kremlinden-aciklama-1077337880.html

Putin ve Erdoğan'ın Gazze'yle ilgili olası telefon görüşmesine dair Kremlin'den açıklama

Putin ve Erdoğan'ın Gazze'yle ilgili olası telefon görüşmesine dair Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapılmasının yer... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T13:29+0300

2023-11-13T13:29+0300

2023-11-13T14:01+0300

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Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Erdoğan'ın bugün itibariyle Gazze'deki durumun çözümü için ‘telefon diplomasisi’ne yoğun şekilde devam edeceğini vurgulamış ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme yapılmasının muhtemel olduğunu söylemişti.Gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Henüz böyle bir görüşme Devlet Başkanı'nın programına girmedi. Ancak Türk tarafıyla en üst düzeydeki görüşmeler sadece saatler içinde karara bağlanıyor, dolayısıyla burada herhangi bir sorun yaşanmayacak" dediBu tür görüşmelerin gündeminin her zaman geniş olduğuna işaret eden Peskov, bunun nedeninin Rus-Türk ilişkilerinin çok geniş bir yelpazeye sahip olması olduğunu ifade etti.'Rusların Gazze'den tahliyesinin süreceğini umuyoruz'70 kişilik ilk Rusya vatandaşı grubunun tahliyesi kapsamında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ndeki Rusların tahliyesinin süreceğini umduklarını söyledi.Rus diplomatların bölgedeki yurttaşların tahliyesi için çok yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Peskov, tüm isteyenlerin Gazze'den çıkabilmesi için daha çok çalışılması gerektiğinin altını çizdi.Scholz'un Putin'le diyaloğa hazır olması: 'Sonuç elde etmek için görüşmek isteriz'Basın toplantısında Peskov'a Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Putin'le diyaloğa hazır olduğu yönündeki açıklaması soruldu.Putin'in temasları hiçbir zaman dışlamadığını ve her zaman diyaloğa açık olduğunu belirten Peskov, bunun yanında Rusya liderinin 'sırf görüşmüş olmak için görüşmekten' değil, sonuç elde etmek için görüşmekten yana olduğunun altını çizdi.Terazinin küfesinin Rusya'nın çıkarları lehine hareket ettiğini söylemek için henüz erken olduğunu da kaydeden Kremlin Sözcüsü, zamanla diğer liderlerin tutumlarında değişiklik görülmesinin mümkün olduğunu ekledi.'Kuzey Akım sabotajlarında Ukrayna izi giderek daha sık ortaya çıkıyor'Washington Post gazetesinin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılardaki kilit ismin 48 yaşındaki Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy olduğu yönündeki haberini de yorumlayan Peskov, soruşturma makamlarının bu terör saldırısında giderek daha sık ortaya çıkan Ukrayna izine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.Kremlin'in bu tür verileri dikkatle incelediğini anlatan Peskov, soruşturma makamlarının da konuyu bulanıklaştırmadan sonuçları açıklaması, suçluları ilan etmesi gerektiğini vurguladı.Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in askeri yetkililerin bu tür eylemlerinden haberi olmadığına dair iddianın hem Kiev hem de Batı için endişe verici olduğunu söyleyen Peskov, zira WP'nin haberine göre Kiev'in ülke içindeki durumu kontrol edemediğinin görüldüğüne işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20231113/cumhurbaskani-erdogandan-gazze-diplomasisi-almanyadan-avrupa-ulkelerine-seslenecek-1077332066.html

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rusya, türkiye, israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov