https://sputniknews.com.tr/20231224/israil-ordusundan-gazze-seridinin-orta-kesiminde-insani-ara-karari-1078865352.html

İsrail ordusundan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ‘insani ara’ kararı

İsrail ordusundan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ‘insani ara’ kararı

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Ofisi (COGAT), kararın sivil halkın gıda ve su kaynaklarını yenilemesine izin... 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T12:46+0300

2023-12-24T12:46+0300

2023-12-24T12:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078629349_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5fb7cc0e357a02ef2e8158a69735d6c5.jpg

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Ofisi (COGAT), kararın sivil halkın gıda ve su kaynaklarını yenilemesine izin vermek için alındığını söyledi.Hükümetin İsrail’in Filistin Topraklarındaki Faaliyetlerinin Koordinasyon Ofisi COGAT, İsrail ordusunun, yerel sakinlere hayati önem taşıyan malzemelerin sağlanmasına fırsatı vermek için Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalara dört saatlik bir ara verdiğini duyurdu.Gazze’nin orta kesimini ilgilendirel geçici insani arayla ilgili sosyal ağ X üzerinden açıklama yayınlayan COGAT, “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sivil halka yiyecek ve su tedarikinin tamamlamasına izin vermek için insani nedenlerden dolayı taktiksel duraklamalar uygulamaktadır. Bugün (24 Aralık), Deir al-Balah'ın El Barakah bölgesinde yerel saatle 10.00’dan itibaren 4 saatlik insani ara uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231222/filistine-yine-care-yok-bmgkde-gazzeye-insani-yardimlar-abd-yuzunden-dorduncu-kez-ertelendi-1078708677.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf)