https://sputniknews.com.tr/20231222/filistine-yine-care-yok-bmgkde-gazzeye-insani-yardimlar-abd-yuzunden-dorduncu-kez-ertelendi-1078708677.html

Filistin'e yine çare yok: BMGK'de Gazze'ye insani yardımlar ABD yüzünden dördüncü kez ertelendi

Filistin'e yine çare yok: BMGK'de Gazze'ye insani yardımlar ABD yüzünden dördüncü kez ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha Gazze'ye ilişkin insani yardımlar ertelendi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T07:11+0300

2023-12-22T07:11+0300

2023-12-22T07:11+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

bm

bmkg

abd

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) Gazze'de insani yardımlara ilişkin üzerinde müzakereler yürütülen ancak anlaşma sağlanamayan karar tasarısının oylanması, dördüncü kez ertelendi. BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, karar tasarısının oylaması yarına bırakıldı.ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK üyelerinin kapalı oturumundan sonra yaptığı açıklamada, son bir haftadır Birleşik Arap Emirliklerinin sunduğu Gazze karar tasarısı üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti.Greenfield, kabul edilmesi halinde kararın ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlayacağını, karar tasarısının talep ettikleri değişiklerle birlikte sunulması halinde tasarıyı destekleyeceklerini dile getirmişti.Ancak beklenen oylama bu akşam da gerçekleşmedi ve dördüncü kez ertelendi.'Çatışmalara ara' talebi kalktı, acil adım çağrısı geldiKarar tasarısının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD'nin karşı çıktığı hususlardan biri, insani yardımların engelsiz erişimi için 'çatışmalara ara verilmesi' talebi olmuştu.Anadolu Ajansı'nın edindiği yeni tasarıda, bunun yerine Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için 'acil adım atılması' ve çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması çağrılarına yer verildi.Guterres 99. maddeyi işletmiştiBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'de yapılan oylamada Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık'ta 153 ülkenin 'evet' oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de 'hayır' oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.ABD daha önce 16 , 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti. BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231221/netanyahu-hamas-uyelerinin-tek-secenegi-var-teslim-olmak-veya-olmek-1078699140.html

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gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, bm, bmkg, abd