https://sputniknews.com.tr/20231031/avrupa-parlamentosu-bati-seriada-filistinlilere-yonelik-saldirilari-kinadi-1076915653.html
Avrupa Parlamentosu, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı
Avrupa Parlamentosu, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın ‘İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T14:05+0300
2023-10-31T14:05+0300
2023-10-31T14:05+0300
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israil
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avrupa parlamentosu (ap)
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29 Ekim'de Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail yetkililerine Batı Şeria'daki Filistin halkını korumak için derhal önlem alma çağrısında bulunan bir bildiri yayınlamıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artmaktadır. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'un güneyindeki Es-Saviye beldesi ve Nablus'a bağlı Kusra beldesinde son günlerde Filistinli sivillerin ölmesine neden olan yerleşimcilerin saldırılarını kınadığı belirtildi.Paris yönetiminin, söz konusu saldırıların Batı Şeria'nın 'C bölgesindeki' birçok kişinin yerinden olmasına sebebiyet vermesini de kınadığı ifade edilen açıklamaya göre, Fransa, İsrail makamlarını, başta Susiya köyü sakinleri olmak üzere Filistinlileri korumak için beklemeden gerekli önlemleri almaya çağırdı.İsrail güçleri, Batı Şeria'da sürdürdüğü gece baskınlarında birçok kişiyi gözaltına aldıİsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği gece baskınlarında, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı ve bazılarını yaraladı.Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar yapan İsrail güçleri, 7 Filistinliyi gözaltına aldı.Kudüs'ün kuzeyindeki Anata ve Ram beldelerinde çıkan olaylarda, 2 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateşle yaralandı.Cenin kentindeki Kabatya beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada da bir Filistinli genci yaraladı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/avustralya-israil-dostlarini-dinlesin-dunya-sivillerin-olumunu-daha-fazla-kabul-edemez-1076875655.html
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batı şeria
gazze
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israil, batı şeria, gazze, gazze şeridi, filistin, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap)
israil, batı şeria, gazze, gazze şeridi, filistin, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap)
Avrupa Parlamentosu, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın ‘İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına’ karşı tutumunu desteklediğini belirtirken, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıları kınadığını ifade etti.
29 Ekim'de Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail yetkililerine Batı Şeria'daki Filistin halkını korumak için derhal önlem alma çağrısında bulunan bir bildiri yayınlamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artmaktadır. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'un güneyindeki Es-Saviye beldesi ve Nablus'a bağlı Kusra beldesinde son günlerde Filistinli sivillerin ölmesine neden olan yerleşimcilerin saldırılarını kınadığı belirtildi.
Paris yönetiminin, söz konusu saldırıların Batı Şeria'nın 'C bölgesindeki' birçok kişinin yerinden olmasına sebebiyet vermesini de kınadığı ifade edilen açıklamaya göre, Fransa, İsrail makamlarını, başta Susiya köyü sakinleri olmak üzere Filistinlileri korumak için beklemeden gerekli önlemleri almaya çağırdı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'da sürdürdüğü gece baskınlarında birçok kişiyi gözaltına aldı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği gece baskınlarında, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı ve bazılarını yaraladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar yapan İsrail güçleri, 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Kudüs'ün kuzeyindeki Anata ve Ram beldelerinde çıkan olaylarda, 2 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateşle yaralandı.
Cenin kentindeki Kabatya beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, burada da bir Filistinli
genci yaraladı.