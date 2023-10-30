https://sputniknews.com.tr/20231030/avustralya-israil-dostlarini-dinlesin-dunya-sivillerin-olumunu-daha-fazla-kabul-edemez-1076875655.html
Avustralya: İsrail dostlarını dinlesin, dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez
Avustralya: İsrail dostlarını dinlesin, dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i dostlarını dinlemeye ve sivil ölümleri durdurması çağrısında bulundu. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T10:13+0300
2023-10-30T10:13+0300
2023-10-30T10:19+0300
dünya
avustralya
bm
birleşmiş milletler (bm)
ateşkes
penny wong
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076742411_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d478e521f4ce95d75624aa32cb75793.jpg
Avusturalya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail'in Gazze kuşatmasının devam etmesi nedeniyle İsrail'e seslendi. Wong, "İsrail'i dostlarını dinlemeye çağırıyorum. Dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez" diyerek, sivil katliamı kınadı. Wong, aralarında Fransa ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu 120 ülkenin acil bir insani ateşkes için oy kullandığı Cuma günkü BM genel kurul oylamasının 'uluslararası toplumun sivil ölümlerin devam etmesini kabul etmeyeceğini' gösterdiğini söyledi.Çatışmayı 'karşılıklı' olarak değerlendiren Avusturalya Dışişlerı Bakanı, şu ana kadar 'toplu cezalandırma' gibi İsrail'e zarar verebilecek sözlerden kaçınmıştı. Wong yakın zamanda "Bu korkunç trajik bir çatışma. Can kayıplarını görüyoruz. Her iki tarafta da sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz" dedi.Altı eski Avustralya başbakanı da Pazartesi günü hem Yahudi hem de Filistin toplumlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek 'kalplerimiz nefretle dolarsa' teröristlerin kazanacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-lideri-reisi-israil-kirmizi-cizgileri-asti--1076832766.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076742411_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c77741e08c2df72814f76f2c9591f5b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avustralya, bm, birleşmiş milletler (bm), ateşkes, penny wong
avustralya, bm, birleşmiş milletler (bm), ateşkes, penny wong
Avustralya: İsrail dostlarını dinlesin, dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez
10:13 30.10.2023 (güncellendi: 10:19 30.10.2023) Abone ol
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i dostlarını dinlemeye ve sivil ölümleri durdurması çağrısında bulundu.
Avusturalya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail'in Gazze kuşatmasının devam etmesi nedeniyle İsrail'e seslendi. Wong, "İsrail'i dostlarını dinlemeye çağırıyorum. Dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez" diyerek, sivil katliamı kınadı.
Wong, aralarında Fransa ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu 120 ülkenin acil bir insani ateşkes için oy kullandığı Cuma günkü BM genel kurul oylamasının 'uluslararası toplumun sivil ölümlerin devam etmesini kabul etmeyeceğini' gösterdiğini söyledi.
Çatışmayı 'karşılıklı' olarak değerlendiren Avusturalya Dışişlerı Bakanı, şu ana kadar 'toplu cezalandırma' gibi İsrail'e zarar verebilecek sözlerden kaçınmıştı. Wong yakın zamanda "Bu korkunç trajik bir çatışma. Can kayıplarını görüyoruz. Her iki tarafta da sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz" dedi.
Altı eski Avustralya başbakanı da Pazartesi günü hem Yahudi hem de Filistin toplumlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek 'kalplerimiz nefretle dolarsa' teröristlerin kazanacağını belirtmişti.