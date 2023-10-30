https://sputniknews.com.tr/20231030/avustralya-israil-dostlarini-dinlesin-dunya-sivillerin-olumunu-daha-fazla-kabul-edemez-1076875655.html

Avustralya: İsrail dostlarını dinlesin, dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez

Avustralya: İsrail dostlarını dinlesin, dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i dostlarını dinlemeye ve sivil ölümleri durdurması çağrısında bulundu. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T10:13+0300

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dünya

avustralya

bm

birleşmiş milletler (bm)

ateşkes

penny wong

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Avusturalya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail'in Gazze kuşatmasının devam etmesi nedeniyle İsrail'e seslendi. Wong, "İsrail'i dostlarını dinlemeye çağırıyorum. Dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez" diyerek, sivil katliamı kınadı. Wong, aralarında Fransa ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu 120 ülkenin acil bir insani ateşkes için oy kullandığı Cuma günkü BM genel kurul oylamasının 'uluslararası toplumun sivil ölümlerin devam etmesini kabul etmeyeceğini' gösterdiğini söyledi.Çatışmayı 'karşılıklı' olarak değerlendiren Avusturalya Dışişlerı Bakanı, şu ana kadar 'toplu cezalandırma' gibi İsrail'e zarar verebilecek sözlerden kaçınmıştı. Wong yakın zamanda "Bu korkunç trajik bir çatışma. Can kayıplarını görüyoruz. Her iki tarafta da sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz" dedi.Altı eski Avustralya başbakanı da Pazartesi günü hem Yahudi hem de Filistin toplumlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek 'kalplerimiz nefretle dolarsa' teröristlerin kazanacağını belirtmişti.

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avustralya, bm, birleşmiş milletler (bm), ateşkes, penny wong