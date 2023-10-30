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Avustralya: İsrail dostlarını dinlesin, dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez
Avustralya: İsrail dostlarını dinlesin, dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i dostlarını dinlemeye ve sivil ölümleri durdurması çağrısında bulundu. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T10:13+0300
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dünya
avustralya
bm
birleşmiş milletler (bm)
ateşkes
penny wong
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Avusturalya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail'in Gazze kuşatmasının devam etmesi nedeniyle İsrail'e seslendi. Wong, "İsrail'i dostlarını dinlemeye çağırıyorum. Dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez" diyerek, sivil katliamı kınadı. Wong, aralarında Fransa ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu 120 ülkenin acil bir insani ateşkes için oy kullandığı Cuma günkü BM genel kurul oylamasının 'uluslararası toplumun sivil ölümlerin devam etmesini kabul etmeyeceğini' gösterdiğini söyledi.Çatışmayı 'karşılıklı' olarak değerlendiren Avusturalya Dışişlerı Bakanı, şu ana kadar 'toplu cezalandırma' gibi İsrail'e zarar verebilecek sözlerden kaçınmıştı. Wong yakın zamanda "Bu korkunç trajik bir çatışma. Can kayıplarını görüyoruz. Her iki tarafta da sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz" dedi.Altı eski Avustralya başbakanı da Pazartesi günü hem Yahudi hem de Filistin toplumlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek 'kalplerimiz nefretle dolarsa' teröristlerin kazanacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-lideri-reisi-israil-kirmizi-cizgileri-asti--1076832766.html
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avustralya, bm, birleşmiş milletler (bm), ateşkes, penny wong
avustralya, bm, birleşmiş milletler (bm), ateşkes, penny wong

Avustralya: İsrail dostlarını dinlesin, dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez

10:13 30.10.2023 (güncellendi: 10:19 30.10.2023)
© AFP 2023 / MAJDI FATHIGazze bomba saldırı İsrail Gazze Şeridi insanlar şehir
Gazze bomba saldırı İsrail Gazze Şeridi insanlar şehir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / MAJDI FATHI
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i dostlarını dinlemeye ve sivil ölümleri durdurması çağrısında bulundu.
Avusturalya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail'in Gazze kuşatmasının devam etmesi nedeniyle İsrail'e seslendi. Wong, "İsrail'i dostlarını dinlemeye çağırıyorum. Dünya sivil ölümlerini daha fazla kabul edemez" diyerek, sivil katliamı kınadı.
Wong, aralarında Fransa ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu 120 ülkenin acil bir insani ateşkes için oy kullandığı Cuma günkü BM genel kurul oylamasının 'uluslararası toplumun sivil ölümlerin devam etmesini kabul etmeyeceğini' gösterdiğini söyledi.
Çatışmayı 'karşılıklı' olarak değerlendiren Avusturalya Dışişlerı Bakanı, şu ana kadar 'toplu cezalandırma' gibi İsrail'e zarar verebilecek sözlerden kaçınmıştı. Wong yakın zamanda "Bu korkunç trajik bir çatışma. Can kayıplarını görüyoruz. Her iki tarafta da sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz" dedi.

Altı eski Avustralya başbakanı da Pazartesi günü hem Yahudi hem de Filistin toplumlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek 'kalplerimiz nefretle dolarsa' teröristlerin kazanacağını belirtmişti.
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