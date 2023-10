https://sputniknews.com.tr/20231030/ingiltere-icisleri-bakani-filistine-destek-gosterilerini-nefret-yuruyusleri-olarak-niteledi-1076901454.html

İngiltere İçişleri Bakanı, Filistin'e destek gösterilerini 'nefret yürüyüşleri' olarak niteledi

İngiltere İçişleri Bakanı, Filistin'e destek gösterilerini 'nefret yürüyüşleri' olarak niteledi

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından başkent Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerini... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T23:59+0300

2023-10-30T23:59+0300

2023-10-30T23:59+0300

suella braverman

dünya

gazze

gazze şeridi

rishi sunak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076901581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5c9a9fe4aac9e8aba97d2071a1400542.jpg

Braverman, İsrail-Filistin çatışmasının İngiltere'deki toplumlar üzerindeki etkisini ele almak üzere İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın başkanlığında yapılan Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) ardından açıklamalarda bulundu.Söz konusu çatışmanın ardından Londra'da on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlendiğine değinen Braverman, "Bana göre bu yürüyüşleri tanımlamanın tek bir yolu var, onlar nefret yürüyüşleridir" yorumunda bulundu.Braverman, İngiliz hükümetinin, gösterilere ilişkin yasaları gözden geçirdiğine işaret ederek, "Geçen yıl protestoları önlemek için yaptığımız gibi yasaları değiştirmeye ihtiyaç duyarsak, harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğim" ifadesini kullandı.İngiltere İçişleri Bakanı, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" belirtmişti. Braverman'ın bu açıklamasına rağmen göstericiler, her hafta düzenlenen yürüyüşlere on binlerce Filistin bayrağıyla katılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231030/israilin-turk-filistin-dostluk-hastanesine-yonelik-saldirisiyla-ilgili-disislerinden-aciklama-1076900607.html

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suella braverman, gazze, gazze şeridi, rishi sunak