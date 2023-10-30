https://sputniknews.com.tr/20231030/ingiltere-icisleri-bakani-filistine-destek-gosterilerini-nefret-yuruyusleri-olarak-niteledi-1076901454.html
İngiltere İçişleri Bakanı, Filistin'e destek gösterilerini 'nefret yürüyüşleri' olarak niteledi
İngiltere İçişleri Bakanı, Filistin'e destek gösterilerini 'nefret yürüyüşleri' olarak niteledi
İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından başkent Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerini... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T23:59+0300
2023-10-30T23:59+0300
2023-10-30T23:59+0300
suella braverman
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gazze
gazze şeridi
rishi sunak
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Braverman, İsrail-Filistin çatışmasının İngiltere'deki toplumlar üzerindeki etkisini ele almak üzere İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın başkanlığında yapılan Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) ardından açıklamalarda bulundu.Söz konusu çatışmanın ardından Londra'da on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlendiğine değinen Braverman, "Bana göre bu yürüyüşleri tanımlamanın tek bir yolu var, onlar nefret yürüyüşleridir" yorumunda bulundu.Braverman, İngiliz hükümetinin, gösterilere ilişkin yasaları gözden geçirdiğine işaret ederek, "Geçen yıl protestoları önlemek için yaptığımız gibi yasaları değiştirmeye ihtiyaç duyarsak, harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğim" ifadesini kullandı.İngiltere İçişleri Bakanı, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" belirtmişti. Braverman'ın bu açıklamasına rağmen göstericiler, her hafta düzenlenen yürüyüşlere on binlerce Filistin bayrağıyla katılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231030/israilin-turk-filistin-dostluk-hastanesine-yonelik-saldirisiyla-ilgili-disislerinden-aciklama-1076900607.html
gazze
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suella braverman, gazze, gazze şeridi, rishi sunak
suella braverman, gazze, gazze şeridi, rishi sunak
İngiltere İçişleri Bakanı, Filistin'e destek gösterilerini 'nefret yürüyüşleri' olarak niteledi
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İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından başkent Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerini "nefret yürüyüşleri" olarak niteledi.
Braverman, İsrail-Filistin çatışmasının İngiltere'deki toplumlar üzerindeki etkisini ele almak üzere İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın başkanlığında yapılan Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) ardından açıklamalarda bulundu.
Söz konusu çatışmanın ardından Londra'da on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlendiğine değinen Braverman, "Bana göre bu yürüyüşleri tanımlamanın tek bir yolu var, onlar nefret yürüyüşleridir" yorumunda bulundu.
Braverman, İngiliz hükümetinin, gösterilere ilişkin yasaları gözden geçirdiğine işaret ederek, "Geçen yıl protestoları önlemek için yaptığımız gibi yasaları değiştirmeye ihtiyaç duyarsak, harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğim" ifadesini kullandı.
İngiltere İçişleri Bakanı, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" belirtmişti. Braverman'ın bu açıklamasına rağmen göstericiler, her hafta düzenlenen yürüyüşlere on binlerce Filistin bayrağıyla katılıyor.