Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Filistinlilere destek gösterisi
© AA / Erhan Elaldıİstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Fatih Camisi'nin avlusunda, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı.
© AA / Erhan Elaldı
İstanbul, Ankara, Konya, Siirt ve Afyonkarahisar'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.
İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.
Fatih Camisi'nin avlusunda, düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı.
Siirt’te de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.
Yatsı namazının ardından Halid Bin Velid Camisi'nin avlusunda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Murat Kalkan, İsrail'i kınadı.
© AA / Abdullah DoğanAnadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı
© AA / Abdullah Doğan
Eski İl Sağlık Müdürlüğü Caddesi'ne kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı.
Konya ve Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneğince Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.
AGD Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde Anıtpark'ta toplanan kalabalık da Filistin'e destek çağrısında bulundu.
Ankara'da da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
© AA / Behçet AlkanNevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi. Dernek Başkanı Baki Öncel, burada bir açıklama yaptı. (
Nevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi. Dernek Başkanı Baki Öncel, burada bir açıklama yaptı. (
© AA / Behçet Alkan