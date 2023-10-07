https://sputniknews.com.tr/20231007/turkiyenin-cesitli-kentlerinde-filistinlilere-destek-gosterisi-1076131380.html

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Filistinlilere destek gösterisi

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Filistinlilere destek gösterisi

İstanbul, Ankara, Konya, Siirt ve Afyonkarahisar'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T22:32+0300

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türkiye

israil

ankara

istanbul

siirt

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İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.Fatih Camisi'nin avlusunda, düzenlenen gösteriye kalabalık bir grup katıldı. Siirt’te de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.Yatsı namazının ardından Halid Bin Velid Camisi'nin avlusunda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AGD İl Temsilcisi Murat Kalkan, İsrail'i kınadı. Eski İl Sağlık Müdürlüğü Caddesi'ne kadar yürüyen grup, daha sonra dağıldı. Konya ve Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneğince Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.AGD Afyonkarahisar Şubesi öncülüğünde Anıtpark'ta toplanan kalabalık da Filistin'e destek çağrısında bulundu.Ankara'da da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

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