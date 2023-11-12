Londra'da yaklaşık 300 bin kişi Filistin'e destek amacıyla sokaklara çıktı

© AA / Wiktor Szymanowicz Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.