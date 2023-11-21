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Çin Devlet Başkanı Şi: İsrail, Gazze halkını toplu olarak cezalandırmaktan vazgeçmelidir
Çin Devlet Başkanı Şi: İsrail, Gazze halkını toplu olarak cezalandırmaktan vazgeçmelidir
Çin Devlet Başkanı Şi BRICS'in Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak düzenlediği olağanüstü zirvede konuştu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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Şi Cinping, "İnsani yardım kanallarının güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak, Gazze halkına daha fazla insani yardım sağlamak, zorla yer değiştirmeyi, su, elektrik, yakıt kaynaklarını kesmeyi ve Gazzelilere yönelik diğer toplu cezalandırmaları durdurmak gerekiyor" dedi.Cinping ayrıca çatışmanın taraflarının sivillere yönelik her türlü şiddeti derhal durdurması ve alıkonulan sivilleri serbest bırakması gerektiğini söyledi.Şi: Filistinlilerin haklarının görmezden gelinmesi Ortadoğu'da çatışma yarattıÇin Devlet Başkanı Şi Cinping BRICS'in Orta Doğu konulu olağanüstü çevrimiçi zirvesinde yaptığı konuşmada, Filistinlilerin haklarının uzun süre göz ardı edilmesi sebebiyle Ortadoğu'daki çatışmanın bugünkü aşamaya gelinmesine yol açtığının altını çizdi.Şi "Filistin ve İsrail arasındaki durumun mevcut aşamaya gelmesinin temel nedeni, Filistin halkının devlet kurma, var olma ve topraklarına geri dönme haklarının uzun süre göz ardı edilmiş olmasıdır" dedi.Çinli lider, İsrail-Filistin çatışmasını çözmenin ana yolunun "iki devletli çözümü gerçekleştirmek, Filistin halkının meşru haklarını iade etmek ve bir devlet kurmak" olduğunu söyledi.Şi: Çin, Rusya'nın 2024 BRICS dönem başkanlığını destekleyecekBRICS Olağanüstü Orta Doğu Online Zirvesinde yaptığı açıklamada Şi, Çin'in diğer BRICS üyeleriyle birlikte Rusya'nın önümüzdeki yıl örgüte başkanlık etmesini destekleyeceğini açıkladı.Şi Cinping, "Rusya önümüzdeki yıl BRICS'e başkanlık edecek, Çin Rusya'nın çalışmalarını desteklemek ve BRICS işbirliğinde yeni bir dönem yaratmak için diğer üyelerle birlikte çalışmaya hazır" dedi.Çin lideri ayrıca BRICS'i "yükselen pazar ve gelişmekte olan ülkelerin birlik ve işbirliğini güçlendirmeleri ve ortak çıkarlarını korumaları için önemli bir platform" olarak tanımladı.Çinli liderden uluslararası bir konferans toplanması çağrısıÇin Devlet Başkanı Şi Cinpingdünya kamuoyuna Filistin meselesinin çözümü için uluslararası bir konferans toplanması çağrısında bulundu. Şi, "Çin, Ortadoğu'da barış konusunda uluslararası bir fikir birliği oluşturmak ve Filistin meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulmak için daha da yetkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanması çağrısında bulunuyor" dedi.
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Çin Devlet Başkanı Şi: İsrail, Gazze halkını toplu olarak cezalandırmaktan vazgeçmelidir

17:35 21.11.2023 (güncellendi: 17:42 21.11.2023)
© Sputnik / Михаил КлиментьевŞi Cinping BRICS
Şi Cinping BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Çin Devlet Başkanı Şi BRICS'in Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak düzenlediği olağanüstü zirvede konuştu.
Şi Cinping, "İnsani yardım kanallarının güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak, Gazze halkına daha fazla insani yardım sağlamak, zorla yer değiştirmeyi, su, elektrik, yakıt kaynaklarını kesmeyi ve Gazzelilere yönelik diğer toplu cezalandırmaları durdurmak gerekiyor" dedi.
Cinping ayrıca çatışmanın taraflarının sivillere yönelik her türlü şiddeti derhal durdurması ve alıkonulan sivilleri serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Şi: Filistinlilerin haklarının görmezden gelinmesi Ortadoğu'da çatışma yarattı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping BRICS'in Orta Doğu konulu olağanüstü çevrimiçi zirvesinde yaptığı konuşmada, Filistinlilerin haklarının uzun süre göz ardı edilmesi sebebiyle Ortadoğu'daki çatışmanın bugünkü aşamaya gelinmesine yol açtığının altını çizdi.
Şi "Filistin ve İsrail arasındaki durumun mevcut aşamaya gelmesinin temel nedeni, Filistin halkının devlet kurma, var olma ve topraklarına geri dönme haklarının uzun süre göz ardı edilmiş olmasıdır" dedi.
Çinli lider, İsrail-Filistin çatışmasını çözmenin ana yolunun "iki devletli çözümü gerçekleştirmek, Filistin halkının meşru haklarını iade etmek ve bir devlet kurmak" olduğunu söyledi.

Şi: Çin, Rusya'nın 2024 BRICS dönem başkanlığını destekleyecek

BRICS Olağanüstü Orta Doğu Online Zirvesinde yaptığı açıklamada Şi, Çin'in diğer BRICS üyeleriyle birlikte Rusya'nın önümüzdeki yıl örgüte başkanlık etmesini destekleyeceğini açıkladı.
Şi Cinping, "Rusya önümüzdeki yıl BRICS'e başkanlık edecek, Çin Rusya'nın çalışmalarını desteklemek ve BRICS işbirliğinde yeni bir dönem yaratmak için diğer üyelerle birlikte çalışmaya hazır" dedi.
Çin lideri ayrıca BRICS'i "yükselen pazar ve gelişmekte olan ülkelerin birlik ve işbirliğini güçlendirmeleri ve ortak çıkarlarını korumaları için önemli bir platform" olarak tanımladı.

Çinli liderden uluslararası bir konferans toplanması çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingdünya kamuoyuna Filistin meselesinin çözümü için uluslararası bir konferans toplanması çağrısında bulundu.
Şi, "Çin, Ortadoğu'da barış konusunda uluslararası bir fikir birliği oluşturmak ve Filistin meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulmak için daha da yetkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanması çağrısında bulunuyor" dedi.
Vladimir Putin BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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