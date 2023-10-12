Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk

Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum.

Milletimizin ümidi, geleceğimizin teminatı, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi siz gençlerimizin her birini yürekten selamlıyorum. Sizlerin şahsında aile fertlerine, yakınlarınıza, ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma buradan selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Milletimizin ümidi, geleceğimizin teminatı, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi siz gençlerimizin her birini yürekten selamlıyorum. Sizlerin şahsında aile fertlerine, yakınlarınıza, ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma buradan selamlarımı saygılarımı gönderiyorum.

TÜGVA, gençliğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir minnet duyuyorum. Sizlere bakınca kendi gençliğimi görmenin heyecanını yaşıyorum. Aranızda kendimi daha genç hissediyor, şu sevdanızla bizlere bu duyguları yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekküre diyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimiz, kelimelere sığmayan şu aşkımızı daim eylesin diyorum. TÜGVA, gençliğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir minnet duyuyorum. Sizlere bakınca kendi gençliğimi görmenin heyecanını yaşıyorum. Aranızda kendimi daha genç hissediyor, şu sevdanızla bizlere bu duyguları yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekküre diyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimiz, kelimelere sığmayan şu aşkımızı daim eylesin diyorum.

Türkiye Gençlik Vakfımız 340 bini aşan üye sayısıyla ülkemizin gurur abidesi olan kuruluşlarından biridir. TÜGVA'nın kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle hizmetlerini takdirle karşılıyorum. Bir dönem sadece ülkemizin sınırlarında faaliyet yürüten kuruluşlarımız artık hudutlarımızın ötesinde faaliyet gösteriyor. Yurtdışı ziyaretlerimizde TÜGVA'lı gençlerimizle buluşma fırsatı buluyoruz. Türkiye Gençlik Vakfımız 340 bini aşan üye sayısıyla ülkemizin gurur abidesi olan kuruluşlarından biridir. TÜGVA'nın kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle hizmetlerini takdirle karşılıyorum. Bir dönem sadece ülkemizin sınırlarında faaliyet yürüten kuruluşlarımız artık hudutlarımızın ötesinde faaliyet gösteriyor. Yurtdışı ziyaretlerimizde TÜGVA'lı gençlerimizle buluşma fırsatı buluyoruz.

Dağdaki terörist yere izmarit atmıyor diye çiçek çocuk muamelesi yapanlar sizi hedef alıyor. Dağdaki terörist yere izmarit atmıyor diye çiçek çocuk muamelesi yapanlar sizi hedef alıyor.

Pek çok çirkinlikle karşılaştık. Sayısız iftiraya ve ithama maruz kaldık. Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne 6’lı masa tuttu, ne 16’lı masa tuttu ne de 1600’lü masa tuttu. Pek çok çirkinlikle karşılaştık. Sayısız iftiraya ve ithama maruz kaldık. Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne 6’lı masa tuttu, ne 16’lı masa tuttu ne de 1600’lü masa tuttu.

Parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar, yok oldular. Ama millet var. Terör örgütlerinin alenen siyasete müdahale ettiği senaryolarla karşılaştık. Bizlere destek veren gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktığınız, biz de hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 seneyi ustalık dönemimiz olarak görüyoruz. Ulaşımdan savunmaya, eğitimden gençliğe her alanda ülkemizin eksiklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir safhaya taşıyoruz. Kabinemizi bu vizyona göre oluşturduk. Parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar, yok oldular. Ama millet var. Terör örgütlerinin alenen siyasete müdahale ettiği senaryolarla karşılaştık. Bizlere destek veren gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktığınız, biz de hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 seneyi ustalık dönemimiz olarak görüyoruz. Ulaşımdan savunmaya, eğitimden gençliğe her alanda ülkemizin eksiklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir safhaya taşıyoruz. Kabinemizi bu vizyona göre oluşturduk.

Önümüzdeki 5 seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz. Son 21 yılda bunun alt yapısını zaten kurmuştur. Ulaşımdan, savunmaya, üretimden, sağlığa, ülkemizin eksiklliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir vizyona taşıyoruz. Kabinemizi buna göre tayin ettik. Milletvekillerimizi ve parti yönetimimizi buna göre belirledik. Hamlelerimizi bu vizyona ulaşma hedefiyle planladık. Ne yapıyorsak, Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçirilmesi için yapıyoruz. Önümüzdeki 5 seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz. Son 21 yılda bunun alt yapısını zaten kurmuştur. Ulaşımdan, savunmaya, üretimden, sağlığa, ülkemizin eksiklliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir vizyona taşıyoruz. Kabinemizi buna göre tayin ettik. Milletvekillerimizi ve parti yönetimimizi buna göre belirledik. Hamlelerimizi bu vizyona ulaşma hedefiyle planladık. Ne yapıyorsak, Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçirilmesi için yapıyoruz.

Seçim döneminde “gençlerin demokrat dedesi” namı ile ortalıkta dolaşanların iş gençlere güvenip görev vermeye gelince nasıl sırra kadem bastıklarının şahidiyiz. Seçim döneminde “gençlerin demokrat dedesi” namı ile ortalıkta dolaşanların iş gençlere güvenip görev vermeye gelince nasıl sırra kadem bastıklarının şahidiyiz.

Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. İki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır sukünete hasret şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Diğer komşumuz Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hakim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz. Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. İki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır sukünete hasret şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Diğer komşumuz Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hakim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz.

Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir. Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir.

Amerika uçak gemisi gönderiyor, ikincisi de yola çıktı diyorlar. Ya Amerika nere, Akdeniz, Filistin, İsrail nere? Ne işin var senin orada? Amerika uçak gemisi gönderiyor, ikincisi de yola çıktı diyorlar. Ya Amerika nere, Akdeniz, Filistin, İsrail nere? Ne işin var senin orada?