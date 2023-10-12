https://sputniknews.com.tr/20231012/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-telefonda-gorustu-1076283046.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ele alındı. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T17:42+0300

2023-10-12T17:42+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

olaf scholz

filistin

israil-filistin

türkiye

almanya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/altundan-medya-kuruluslarina-israil-filistin-catismasinda-sorumlu-davranma-cagrisi-1076273296.html

türkiye

filistin

almanya

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recep tayyip erdoğan, olaf scholz, filistin, israil-filistin, türkiye, almanya