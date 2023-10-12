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Altun'dan, medya kuruluşlarına İsrail-Filistin çatışmasında sorumlu davranma çağrısı
Altun'dan, medya kuruluşlarına İsrail-Filistin çatışmasında sorumlu davranma çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Tüm dünyadaki devlet kurumlarını, kamu yayıncılarını ve bütün özel... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T13:07+0300
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşların ve çatışmaların ilk kurbanlarından birinin her zaman hakikat olduğunu belirtti.Türkiye'nin, hakikatin bölgedeki son gelişmeler nedeniyle bir kez daha kurban olmasını engellemek için tüm gücüyle mücadele ettiğini bildiren Altun, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak söz konusu mecralarda dezenformasyonla mücadeleyi temel görev olarak gördüklerini vurgulayan Altun, patlak verdiği ilk günden bu yana İsrail-Filistin çatışmasında bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını gördüklerini belirtti.Süreçte bazı aktörlerin, siyasi çıkarları ve ideolojik emelleri doğrultusunda haberleri ve gerçekleri manipüle ederek kamuoyunu yanlış ve yanlı bir şekilde yönlendirmeye çalıştığını bildiren Altun, Başkanlık bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ve haber analiz birimlerinin bu konularda son derece dikkatli ve titiz bir şekilde çalıştığı bilgisini verdi.'Kamuoyunun doğru ve hızlı haber alabilmesi önemli'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Son birkaç gündür şahit olduğumuz gibi gerçek dışı iddialar ve yalan haber kamuoyunda yaşananlarla ilgili yoğun bir kafa karışıklığı ve kaosu beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temel önceliğimiz bu çatışmalarda sivil halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte kamuoyunun sivil halka yönelik şiddet ve Gazze'deki insani durumla ilgili doğru ve hızlı haber alabilmesi oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulunduTüm haber kanalı, ajans ve kaynakların bu kriz sırasında sorumlu bir yayıncılık politikası takip etmesi ve en üst düzeyde gazetecilik standardı sergilemesinin önemli olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
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israil, israil-filistin, fahrettin altun

Altun'dan, medya kuruluşlarına İsrail-Filistin çatışmasında sorumlu davranma çağrısı

13:07 12.10.2023
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Tüm dünyadaki devlet kurumlarını, kamu yayıncılarını ve bütün özel medya kuruluşlarını bu süreçte sorumlu davranmaya ve mevcut durumu daha da kötüleştirecek ve krizi derinleştirecek yayınlardan uzak durmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşların ve çatışmaların ilk kurbanlarından birinin her zaman hakikat olduğunu belirtti.
Türkiye'nin, hakikatin bölgedeki son gelişmeler nedeniyle bir kez daha kurban olmasını engellemek için tüm gücüyle mücadele ettiğini bildiren Altun, şunları kaydetti:
"Tüm dünyadaki devlet kurumlarını, kamu yayıncılarını ve bütün özel medya kuruluşlarını bu süreçte sorumlu davranmaya ve mevcut durumu daha da kötüleştirecek ve krizi derinleştirecek yayınlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Bölgesel tansiyonun ve silahlı çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde kamuoyunun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi her haber mecrasının en önemli görevidir."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak söz konusu mecralarda dezenformasyonla mücadeleyi temel görev olarak gördüklerini vurgulayan Altun, patlak verdiği ilk günden bu yana İsrail-Filistin çatışmasında bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını gördüklerini belirtti.
Süreçte bazı aktörlerin, siyasi çıkarları ve ideolojik emelleri doğrultusunda haberleri ve gerçekleri manipüle ederek kamuoyunu yanlış ve yanlı bir şekilde yönlendirmeye çalıştığını bildiren Altun, Başkanlık bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ve haber analiz birimlerinin bu konularda son derece dikkatli ve titiz bir şekilde çalıştığı bilgisini verdi.

'Kamuoyunun doğru ve hızlı haber alabilmesi önemli'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Son birkaç gündür şahit olduğumuz gibi gerçek dışı iddialar ve yalan haber kamuoyunda yaşananlarla ilgili yoğun bir kafa karışıklığı ve kaosu beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temel önceliğimiz bu çatışmalarda sivil halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte kamuoyunun sivil halka yönelik şiddet ve Gazze'deki insani durumla ilgili doğru ve hızlı haber alabilmesi oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulundu
Tüm haber kanalı, ajans ve kaynakların bu kriz sırasında sorumlu bir yayıncılık politikası takip etmesi ve en üst düzeyde gazetecilik standardı sergilemesinin önemli olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
"Her zaman dikkat edilmesi gereken bu basın yayın ilke ve kriterleri, özellikle sıcak çatışmalarda ve insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda daha da önem kazanmaktadır. İletişim Başkanlığımız bu süreç boyunca dezenformasyon ve yol açacağı muhtemel felaketleri engellemek için dur durak bilmeden çalışmaya devam edecektir. Hakikatin zümre çıkarlarına ve ideolojik saplantılara kurban edilmesini önlemek kurumumuzun en önemli sorumluluklarından biridir. Dezenformasyon uluslararası çatışma ve krizlerde sorunları daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokabilmektedir. Devletimiz krizin çözümü ve insani dramın engellenmesi için çalışırken kurumumuz da hakikatin kazanması için mücadelesini sürdürecektir."
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