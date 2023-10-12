https://sputniknews.com.tr/20231012/altundan-medya-kuruluslarina-israil-filistin-catismasinda-sorumlu-davranma-cagrisi-1076273296.html

Altun'dan, medya kuruluşlarına İsrail-Filistin çatışmasında sorumlu davranma çağrısı

Altun'dan, medya kuruluşlarına İsrail-Filistin çatışmasında sorumlu davranma çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Tüm dünyadaki devlet kurumlarını, kamu yayıncılarını ve bütün özel... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T13:07+0300

2023-10-12T13:07+0300

2023-10-12T13:07+0300

türkiye

israil

israil-filistin

fahrettin altun

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşların ve çatışmaların ilk kurbanlarından birinin her zaman hakikat olduğunu belirtti.Türkiye'nin, hakikatin bölgedeki son gelişmeler nedeniyle bir kez daha kurban olmasını engellemek için tüm gücüyle mücadele ettiğini bildiren Altun, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak söz konusu mecralarda dezenformasyonla mücadeleyi temel görev olarak gördüklerini vurgulayan Altun, patlak verdiği ilk günden bu yana İsrail-Filistin çatışmasında bazı organize grupların girişmiş olduğu dezenformasyon kampanyalarını gördüklerini belirtti.Süreçte bazı aktörlerin, siyasi çıkarları ve ideolojik emelleri doğrultusunda haberleri ve gerçekleri manipüle ederek kamuoyunu yanlış ve yanlı bir şekilde yönlendirmeye çalıştığını bildiren Altun, Başkanlık bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ve haber analiz birimlerinin bu konularda son derece dikkatli ve titiz bir şekilde çalıştığı bilgisini verdi.'Kamuoyunun doğru ve hızlı haber alabilmesi önemli'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Son birkaç gündür şahit olduğumuz gibi gerçek dışı iddialar ve yalan haber kamuoyunda yaşananlarla ilgili yoğun bir kafa karışıklığı ve kaosu beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temel önceliğimiz bu çatışmalarda sivil halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bununla birlikte kamuoyunun sivil halka yönelik şiddet ve Gazze'deki insani durumla ilgili doğru ve hızlı haber alabilmesi oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulunduTüm haber kanalı, ajans ve kaynakların bu kriz sırasında sorumlu bir yayıncılık politikası takip etmesi ve en üst düzeyde gazetecilik standardı sergilemesinin önemli olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

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