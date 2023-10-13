https://sputniknews.com.tr/20231013/mahmud-abbas-gazze-seridi-nufusunun-yerinden-edilmesine-yonelik-girisimler-kabul-edilemez-1076306038.html

Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesine yönelik girişimler kabul edilemez

Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesine yönelik girişimler kabul edilemez

Abbas, Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesine yönelik girişimleri tamamen reddettiğini ifade etti 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T14:09+0300

2023-10-13T14:09+0300

2023-10-13T14:09+0300

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Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yerlerinden edilmesine yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.WAFA'nın haberine göre Blinken ile bir görüşme gerçekleştiren Abbas'ın bu görüşmede "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı ve Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesinin kabul edilemez" cümlelerini sarf ettiği ifade edildi.WAFA ayrıca Filistin liderinin, tüm insani hizmetlerin durdurulması ve tek elektrik santralinin kapatılması nedeniyle Gazze Şeridi'nde insani bir felaket riski konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.İsrail Savunma Kuvvetleri Cuma günü erken saatlerde sivillere "kendi güvenlikleri ve korunmaları için" Gazze Şehrini güneye doğru tahliye etmeleri çağrısında bulunmuştu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hamas'ın Gazze'de evlerin altındaki tünellerde ve binaların içinde saklandıkları iddia edilmişti. Hareketin kendisi de Gazze Şeridi sakinlerine İsrail'in kendilerini yerlerinden etme girişimlerine boyun eğmemeleri çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231013/israilden-bmye-filistin-bildirimi-24-saat-icinde-guneye-kaydirin-1076294510.html

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