https://sputniknews.com.tr/20231018/cin-disisleri-bakani-dunyanin-catismalara-degil-isbirligine-ihtiyaci-var-1076481803.html

Çin Dışişleri Bakanı: Dünyanın çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacı var

Çin Dışişleri Bakanı: Dünyanın çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacı var

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuşak ve Yol Forumu’nun, çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacımız olduğu yönünde tüm dünyaya sinyal gönderdiğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T19:47+0300

2023-10-18T19:47+0300

2023-10-18T19:47+0300

dünya

wang yi

çin

çin halk cumhuriyeti

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

vladimir putin

pekin

kuşak ve yol

bir kuşak, bir yol

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugünkü basın toplantısında, “Forum buradan, Pekin’den, bölünmeye değil birleşmemize, çatışmalara değil işbirliğine, kapanmaya değil açık olmamıza, sıfır toplamlı oyuna değil toplam kazanca ihtiyacımız olduğu yönünde tüm dünyaya sinyal gönderdi” diye konuştu.Wang, dünyada durum değişirken Kuşak ve Yol Forumu’nun her zaman dünyaya istikrar ve pozitif enerji getireceğini kaydetti.Çin’in başkenti Pekin’de, 17-18 Ekim günleri 3. Kuşak ve Yol Forumu düzenlendi. Kuşak ve Yol Projesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 7 Eylül 2013 tarihinde duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231017/putinin-cin-ziyareti-abd-basininda-washingtonun-nifak-tohumu-ekme-girisimleri-sonucsuz-kaldi-1076436975.html

çin

çin halk cumhuriyeti

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