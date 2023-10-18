https://sputniknews.com.tr/20231018/cin-disisleri-bakani-dunyanin-catismalara-degil-isbirligine-ihtiyaci-var-1076481803.html
Çin Dışişleri Bakanı: Dünyanın çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacı var
Çin Dışişleri Bakanı: Dünyanın çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacı var
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuşak ve Yol Forumu’nun, çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacımız olduğu yönünde tüm dünyaya sinyal gönderdiğini belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T19:47+0300
2023-10-18T19:47+0300
2023-10-18T19:47+0300
dünya
wang yi
çin
çin halk cumhuriyeti
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
vladimir putin
pekin
kuşak ve yol
bir kuşak, bir yol
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugünkü basın toplantısında, “Forum buradan, Pekin’den, bölünmeye değil birleşmemize, çatışmalara değil işbirliğine, kapanmaya değil açık olmamıza, sıfır toplamlı oyuna değil toplam kazanca ihtiyacımız olduğu yönünde tüm dünyaya sinyal gönderdi” diye konuştu.Wang, dünyada durum değişirken Kuşak ve Yol Forumu’nun her zaman dünyaya istikrar ve pozitif enerji getireceğini kaydetti.Çin’in başkenti Pekin’de, 17-18 Ekim günleri 3. Kuşak ve Yol Forumu düzenlendi. Kuşak ve Yol Projesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 7 Eylül 2013 tarihinde duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231017/putinin-cin-ziyareti-abd-basininda-washingtonun-nifak-tohumu-ekme-girisimleri-sonucsuz-kaldi-1076436975.html
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wang yi, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, vladimir putin, pekin, kuşak ve yol, bir kuşak, bir yol, kuşak ve yol inisiyatifi, kuşak ve yol girişimi, bir kuşak bir yol, tek kuşak tek yol', kuşak ve yol forumu
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Çin Dışişleri Bakanı: Dünyanın çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacı var
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuşak ve Yol Forumu’nun, çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacımız olduğu yönünde tüm dünyaya sinyal gönderdiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugünkü basın toplantısında, “Forum buradan, Pekin’den, bölünmeye değil birleşmemize, çatışmalara değil işbirliğine, kapanmaya değil açık olmamıza, sıfır toplamlı oyuna değil toplam kazanca ihtiyacımız olduğu yönünde tüm dünyaya sinyal gönderdi” diye konuştu.
Wang, dünyada durum değişirken Kuşak ve Yol Forumu’nun her zaman dünyaya istikrar ve pozitif enerji getireceğini kaydetti.
Çin’in başkenti Pekin’de, 17-18 Ekim günleri 3. Kuşak ve Yol Forumu düzenlendi. Kuşak ve Yol Projesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 7 Eylül 2013 tarihinde duyurulmuştu.