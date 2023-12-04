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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-israil-istihbaratinin-tum-liderlerimizi-yok-etme-tehdidi-bizi-korkutmuyor-1078072501.html
Hamas: İsrail istihbaratının tüm liderlerimizi yok etme tehdidi bizi korkutmuyor
Hamas: İsrail istihbaratının tüm liderlerimizi yok etme tehdidi bizi korkutmuyor
Hamas’ın Lübnan Temsilcisi Velid el-Kilani, İsrail İç İstihbarat Servisi (Şabak) Başkanı Ronen Bar’ın Hamas’ın tüm dünyadaki üyelerini yok etme tehdidinden... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T20:34+0300
2023-12-04T20:35+0300
hamas
israil- filistin çatışması
temsilci
israil
israil-filistin
istihbarat
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Hamas’ın Lübnan Temsilcisi el-Kilani, Sputnik’e açıklamasında, “Hamas liderlerini Gazze, Batı Şeria, Türkiye, Katar ve Lübnan’da bulma tehditleri, hareketin gözünü korkutmayacak. İsrailliler daha önce de Filistin toprakları dışında operasyonlar düzenleyerek hareketimizin bazı liderini öldürmüştü. Bar, bu tehditlerle direniş üzerinde baskı oluşturmaya ve İsrail içindeki imajını düzeltmeye çalışıyor, çünkü Aksa Tufanı operasyonu sırasında istihbaratın yaşadığı başarısızlığından başlıca sorumlusu. Bunu kendisi kabul etti” ifadesini kullandı.“Şabak başkanı gerçekten bu operasyonları gerçekleştirmek isteseydi bu tür aleni açıklamalarda bulunmazdı” diyen el -Kilani, “Üstelik Hamas liderlerini İsrail dışında yok etme misyonu Şabak’a değil Mossad’a verildi. Tüm bu ifadeler daha çok siyasi pazarlığa, sorumluluktan kaçma ve İsrail içinde morali artırma çabalarına benziyor” diye ekledi.İsrail’in, anlaşmalara uymayan, dini kanunlara saygı duymayan ve kendini tüm bunların üzerinde gören bir düşman olduğunu dile getiren Hamas temsilcisi, “İsrailliler daha önce de Ürdün ve Mısır gibi barış anlaşması imzaladıkları ülkelerde ve bazı diğer Arap ve Avrupa ülkelerinde Hamas liderlerini öldürmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirmeye çalışmıştı” ifadesini kullandı.Bombardıman sürerken esir takasını görüşmeyeceklerini kaydeden el-Kilani, “Bu bizim kesin kararımız. Arabulucular ateşkesi uzatmak için elinden geleni yaptılar ancak İsrail’in inatçılığı buna engel oldu, çünkü Hamas için kırmızı çizgi olan şartları bize dayatmak istediler” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231204/istihbarat-yetkilileri-turkiyede-yasadisi-faaliyetin-ciddi-sonuclari-olacagi-israile-bildirildi-1078067350.html
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hamas, temsilci, israil, israil-filistin, istihbarat
hamas, temsilci, israil, israil-filistin, istihbarat

Hamas: İsrail istihbaratının tüm liderlerimizi yok etme tehdidi bizi korkutmuyor

20:34 04.12.2023 (güncellendi: 20:35 04.12.2023)
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail ordusu, "insani ara"nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, insani aranın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AA / Abed Rahim Khatib
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Hamas’ın Lübnan Temsilcisi Velid el-Kilani, İsrail İç İstihbarat Servisi (Şabak) Başkanı Ronen Bar’ın Hamas’ın tüm dünyadaki üyelerini yok etme tehdidinden korkmadıklarını belirtti.
Hamas’ın Lübnan Temsilcisi el-Kilani, Sputnik’e açıklamasında, “Hamas liderlerini Gazze, Batı Şeria, Türkiye, Katar ve Lübnan’da bulma tehditleri, hareketin gözünü korkutmayacak. İsrailliler daha önce de Filistin toprakları dışında operasyonlar düzenleyerek hareketimizin bazı liderini öldürmüştü. Bar, bu tehditlerle direniş üzerinde baskı oluşturmaya ve İsrail içindeki imajını düzeltmeye çalışıyor, çünkü Aksa Tufanı operasyonu sırasında istihbaratın yaşadığı başarısızlığından başlıca sorumlusu. Bunu kendisi kabul etti” ifadesini kullandı.
Şabak başkanı gerçekten bu operasyonları gerçekleştirmek isteseydi bu tür aleni açıklamalarda bulunmazdı” diyen el -Kilani, “Üstelik Hamas liderlerini İsrail dışında yok etme misyonu Şabak’a değil Mossad’a verildi. Tüm bu ifadeler daha çok siyasi pazarlığa, sorumluluktan kaçma ve İsrail içinde morali artırma çabalarına benziyor” diye ekledi.
İsrail’in, anlaşmalara uymayan, dini kanunlara saygı duymayan ve kendini tüm bunların üzerinde gören bir düşman olduğunu dile getiren Hamas temsilcisi, “İsrailliler daha önce de Ürdün ve Mısır gibi barış anlaşması imzaladıkları ülkelerde ve bazı diğer Arap ve Avrupa ülkelerinde Hamas liderlerini öldürmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirmeye çalışmıştı” ifadesini kullandı.
Bombardıman sürerken esir takasını görüşmeyeceklerini kaydeden el-Kilani, “Bu bizim kesin kararımız. Arabulucular ateşkesi uzatmak için elinden geleni yaptılar ancak İsrail’in inatçılığı buna engel oldu, çünkü Hamas için kırmızı çizgi olan şartları bize dayatmak istediler” diye kaydetti.
İsrail- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
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