https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-israil-istihbaratinin-tum-liderlerimizi-yok-etme-tehdidi-bizi-korkutmuyor-1078072501.html

Hamas: İsrail istihbaratının tüm liderlerimizi yok etme tehdidi bizi korkutmuyor

Hamas: İsrail istihbaratının tüm liderlerimizi yok etme tehdidi bizi korkutmuyor

Hamas’ın Lübnan Temsilcisi Velid el-Kilani, İsrail İç İstihbarat Servisi (Şabak) Başkanı Ronen Bar’ın Hamas’ın tüm dünyadaki üyelerini yok etme tehdidinden... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T20:34+0300

2023-12-04T20:34+0300

2023-12-04T20:35+0300

hamas

israil- filistin çatışması

temsilci

israil

israil-filistin

istihbarat

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Hamas’ın Lübnan Temsilcisi el-Kilani, Sputnik’e açıklamasında, “Hamas liderlerini Gazze, Batı Şeria, Türkiye, Katar ve Lübnan’da bulma tehditleri, hareketin gözünü korkutmayacak. İsrailliler daha önce de Filistin toprakları dışında operasyonlar düzenleyerek hareketimizin bazı liderini öldürmüştü. Bar, bu tehditlerle direniş üzerinde baskı oluşturmaya ve İsrail içindeki imajını düzeltmeye çalışıyor, çünkü Aksa Tufanı operasyonu sırasında istihbaratın yaşadığı başarısızlığından başlıca sorumlusu. Bunu kendisi kabul etti” ifadesini kullandı.“Şabak başkanı gerçekten bu operasyonları gerçekleştirmek isteseydi bu tür aleni açıklamalarda bulunmazdı” diyen el -Kilani, “Üstelik Hamas liderlerini İsrail dışında yok etme misyonu Şabak’a değil Mossad’a verildi. Tüm bu ifadeler daha çok siyasi pazarlığa, sorumluluktan kaçma ve İsrail içinde morali artırma çabalarına benziyor” diye ekledi.İsrail’in, anlaşmalara uymayan, dini kanunlara saygı duymayan ve kendini tüm bunların üzerinde gören bir düşman olduğunu dile getiren Hamas temsilcisi, “İsrailliler daha önce de Ürdün ve Mısır gibi barış anlaşması imzaladıkları ülkelerde ve bazı diğer Arap ve Avrupa ülkelerinde Hamas liderlerini öldürmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirmeye çalışmıştı” ifadesini kullandı.Bombardıman sürerken esir takasını görüşmeyeceklerini kaydeden el-Kilani, “Bu bizim kesin kararımız. Arabulucular ateşkesi uzatmak için elinden geleni yaptılar ancak İsrail’in inatçılığı buna engel oldu, çünkü Hamas için kırmızı çizgi olan şartları bize dayatmak istediler” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231204/istihbarat-yetkilileri-turkiyede-yasadisi-faaliyetin-ciddi-sonuclari-olacagi-israile-bildirildi-1078067350.html

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hamas, temsilci, israil, israil-filistin, istihbarat