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İstihbarat yetkilileri: Türkiye'de yasadışı faaliyetin ciddi sonuçları olacağı İsrail'e bildirildi
İstihbarat yetkilileri: Türkiye'de yasadışı faaliyetin ciddi sonuçları olacağı İsrail'e bildirildi
İstihbarat yetkililerinin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T18:12+0300
2023-12-04T18:13+0300
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Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazdı.Söz konusu haberde, İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi.İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.Türk istihbarat kaynakları, İsrail'in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.Anadolu Ajansı'na konuşan yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/israil-ic-istihbarat-servisi-tum-dunyadaki-hamas-uyelerini-yok-edecegiz-1078055375.html
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israil-filistin, israil, hamas, hamas, istihbarat

İstihbarat yetkilileri: Türkiye'de yasadışı faaliyetin ciddi sonuçları olacağı İsrail'e bildirildi

18:12 04.12.2023 (güncellendi: 18:13 04.12.2023)
© Sputnik / Turan Salcıİsrail- Türkiye
İsrail- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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İstihbarat yetkililerinin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair çıkan haberler üzerine, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasadışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı iletildi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazdı.
Söz konusu haberde, İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi.
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.
Türk istihbarat kaynakları, İsrail'in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı'na konuşan yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
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