https://sputniknews.com.tr/20231204/israil-ic-istihbarat-servisi-tum-dunyadaki-hamas-uyelerini-yok-edecegiz-1078055375.html
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın tüm dünyadaki üyelerini yok edeceklerini söyledi. Hedefte Türkiye de var. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T13:20+0300
2023-12-04T13:20+0300
2023-12-04T13:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
hamas
istihbarat
mossad
israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak)
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Bar, "Hükümet, bize Hamas'ı imha etme görevi verdi. Bunu yapma niyetindeyiz. Herkesi ve her yerde - Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de ve Katar'da" ifadelerini kullandı.Şabak Başkanı Bar, birkaç yıllarını alsa dahi bu hedefe ulaşacaklarının altını çizdi.İsrail istihbaratının Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından önce görevinde başarısız olduğunu da itiraf eden Bar, "Ancak Şabak, o günkü başarısızlıklardan dersler çıkarıyor ve onları çalışmasında uyguluyor" dedi.İsrail ordusu, 2 Aralık’ta Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu bildirmişti.Ordudan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.İsrail basınında yer alan haberlerde, Albay Hamami'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından esir alınan en üst düzey rütbeli İsrail askeri olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/bati-basini-israil-istihbarat-servisleri-hamas-liderlerini-ortadan-kaldirmaya-hazirlaniyor-1077981899.html
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israil, israil-filistin, hamas, istihbarat, mossad, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), türkiye
israil, israil-filistin, hamas, istihbarat, mossad, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), türkiye
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın tüm dünyadaki üyelerini yok edeceklerini söyledi. Hedefte Türkiye de var.
Bar, "Hükümet, bize Hamas'ı imha etme görevi verdi. Bunu yapma niyetindeyiz. Herkesi ve her yerde - Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de ve Katar'da" ifadelerini kullandı.
Şabak Başkanı Bar, birkaç yıllarını alsa dahi bu hedefe ulaşacaklarının altını çizdi.
İsrail istihbaratının Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından önce görevinde başarısız olduğunu da itiraf eden Bar, "Ancak Şabak, o günkü başarısızlıklardan dersler çıkarıyor ve onları çalışmasında uyguluyor" dedi.
İsrail ordusu, 2 Aralık’ta Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu bildirmişti.
Ordudan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Albay Hamami'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından esir alınan en üst düzey rütbeli İsrail askeri olduğu belirtildi.