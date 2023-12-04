https://sputniknews.com.tr/20231204/israil-ic-istihbarat-servisi-tum-dunyadaki-hamas-uyelerini-yok-edecegiz-1078055375.html

İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz

İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın tüm dünyadaki üyelerini yok edeceklerini söyledi. Hedefte Türkiye de var. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T13:20+0300

2023-12-04T13:20+0300

2023-12-04T13:20+0300

israil- filistin çatışması

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israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak)

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Bar, "Hükümet, bize Hamas'ı imha etme görevi verdi. Bunu yapma niyetindeyiz. Herkesi ve her yerde - Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de ve Katar'da" ifadelerini kullandı.Şabak Başkanı Bar, birkaç yıllarını alsa dahi bu hedefe ulaşacaklarının altını çizdi.İsrail istihbaratının Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından önce görevinde başarısız olduğunu da itiraf eden Bar, "Ancak Şabak, o günkü başarısızlıklardan dersler çıkarıyor ve onları çalışmasında uyguluyor" dedi.İsrail ordusu, 2 Aralık’ta Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu bildirmişti.Ordudan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.İsrail basınında yer alan haberlerde, Albay Hamami'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından esir alınan en üst düzey rütbeli İsrail askeri olduğu belirtildi.

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