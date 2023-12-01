https://sputniknews.com.tr/20231201/bati-basini-israil-istihbarat-servisleri-hamas-liderlerini-ortadan-kaldirmaya-hazirlaniyor-1077981899.html
Batı basını: İsrail istihbarat servisleri Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor
Batı basını: İsrail istihbarat servisleri Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor
ABD'de yayın yapan bir yayın kuruluşu İsrail istihbarat servisleri dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya hazırlandığını dile... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T11:55+0300
2023-12-01T11:55+0300
2023-12-01T11:55+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netahyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
mossad
hamas
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
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Gazetenin İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail istihbarat servislerinin Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Hamas hareketinin liderlerini dünyanın dört bir yanında ortadan kaldırmaya hazırlandıklarını belirtildi.Önceki hafta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dış istihbarat servisi Mossad'a dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdiğini söylemişti.Gazetenin ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, "İsrail istihbarat servisleri, Gazze Şeridi'ndeki savaş sona erdiğinde dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerine suikast düzenlemeye hazırlanıyor ve 7 Ekim katliamından sorumlu militanları bulmak için çok yıl sürecek bir kampanyaya zemin hazırlıyor" denildi.Özellikle Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin yakalanması için planlar yapıldığı belirtilirken gazeteye göre İsrail şimdi de hareketin Gazze'deki liderlerini yakalamak ve ortadan kaldırmak için çalıştığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahudan-mossada-hamas-liderlerini-dunyanin-neresinde-olursa-olsun-vur-emri-1077696958.html
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benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, mossad, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, mossad, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
Batı basını: İsrail istihbarat servisleri Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor
ABD'de yayın yapan bir yayın kuruluşu İsrail istihbarat servisleri dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya hazırlandığını dile getirdi.
Gazetenin İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail istihbarat servislerinin Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından Hamas hareketinin liderlerini dünyanın dört bir yanında ortadan kaldırmaya hazırlandıklarını belirtildi.
Önceki hafta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dış istihbarat servisi Mossad'a dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdiğini söylemişti.
Gazetenin ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, "İsrail istihbarat servisleri, Gazze Şeridi'ndeki savaş sona erdiğinde dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerine suikast düzenlemeye hazırlanıyor ve 7 Ekim katliamından sorumlu militanları bulmak için çok yıl sürecek bir kampanyaya zemin hazırlıyor" denildi.
Özellikle Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin yakalanması için planlar yapıldığı belirtilirken gazeteye göre İsrail şimdi de hareketin Gazze'deki liderlerini yakalamak ve ortadan kaldırmak için çalıştığı vurgulandı.