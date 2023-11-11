https://sputniknews.com.tr/20231111/hamastan-islam-isbirligi-teskilati-ve-arap-ligi-olaganustu-ortak-zirvesi-hakkinda-ilk-yorum-1077296445.html
Hamas'tan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında ilk yorum
Hamas'tan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında ilk yorum
Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Hamdan Riyad'da toplanan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında yorumda bulundu. 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T17:17+0300
2023-11-11T17:17+0300
2023-11-11T17:17+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
gazze
gazze şeridi
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Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Riyad'daki İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ni değerlendirerek Arap ve Müslüman liderlerin odaklanması gereken üç önemli nokta olduğunu söyledi.Bunlardan birincisinin, "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve soykırımını durdurmak" olduğunu söyleyen Hamdan, ülkeleri İsrail ile ilişkilerini kesmeye çağırdı.Hamdan, ikinci önemli hususun Filistin’e ise insani ve tıbbi yardım ile yakıtın gönderilmesi olduğunun altını çizdi.Üçüncü hususun ise çok önemli olduğunun altını çizen Hamdan, "Filistin davasının başka bir temelde değil, Filistinlilerin hakları temelinde çözülmesi gerektiğini tek bir ağızdan konuşmaktır” dedi.Hamdan sözlerini şu cümle ile sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231111/islam-birligi-teskilati-ve-arap-birligi-olaganustu-toplantisinda-liderler-konusuyor--1077292422.html
israil
filistin
gazze
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Hamas'tan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında ilk yorum
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Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Hamdan Riyad'da toplanan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında yorumda bulundu.
Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Riyad'daki İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ni değerlendirerek Arap ve Müslüman liderlerin odaklanması gereken üç önemli nokta olduğunu söyledi.
Bunlardan birincisinin, "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve soykırımını durdurmak" olduğunu söyleyen Hamdan, ülkeleri İsrail ile ilişkilerini kesmeye çağırdı.
Hamdan, ikinci önemli hususun Filistin’e ise insani ve tıbbi yardım ile yakıtın gönderilmesi olduğunun altını çizdi.
Üçüncü hususun ise çok önemli olduğunun altını çizen Hamdan, "Filistin davasının başka bir temelde değil, Filistinlilerin hakları temelinde çözülmesi gerektiğini tek bir ağızdan konuşmaktır” dedi.
Hamdan sözlerini şu cümle ile sonlandırdı:
Son otuz yıldaki barış süreci İsrail'in ihtiyaçları üzerine inşa edildi ve başarısızlığın nedeni de budur.