https://sputniknews.com.tr/20231111/hamastan-islam-isbirligi-teskilati-ve-arap-ligi-olaganustu-ortak-zirvesi-hakkinda-ilk-yorum-1077296445.html

Hamas'tan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında ilk yorum

Hamas'tan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında ilk yorum

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Hamdan Riyad'da toplanan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında yorumda bulundu. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

gazze

gazze şeridi

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Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Riyad'daki İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ni değerlendirerek Arap ve Müslüman liderlerin odaklanması gereken üç önemli nokta olduğunu söyledi.Bunlardan birincisinin, "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve soykırımını durdurmak" olduğunu söyleyen Hamdan, ülkeleri İsrail ile ilişkilerini kesmeye çağırdı.Hamdan, ikinci önemli hususun Filistin’e ise insani ve tıbbi yardım ile yakıtın gönderilmesi olduğunun altını çizdi.Üçüncü hususun ise çok önemli olduğunun altını çizen Hamdan, "Filistin davasının başka bir temelde değil, Filistinlilerin hakları temelinde çözülmesi gerektiğini tek bir ağızdan konuşmaktır” dedi.Hamdan sözlerini şu cümle ile sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231111/islam-birligi-teskilati-ve-arap-birligi-olaganustu-toplantisinda-liderler-konusuyor--1077292422.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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