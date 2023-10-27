https://sputniknews.com.tr/20231027/abdden-sivil-kayip-aciklamasi-savas-acimasizdir-1076773711.html
ABD'den 'sivil kayıp' açıklaması: Savaş acımasızdır
ABD'den 'sivil kayıp' açıklaması: Savaş acımasızdır
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda "sivil kayıpların" yaşandığını ve daha... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T02:05+0300
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ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda "sivil kayıpların" yaşandığını ve daha fazlasının beklendiğini bildirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın açıklamasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kirby, İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili, "Sivil kayıpların olduğu ve muhtemelen daha fazlasının olacağı konusunda dürüst olmak dürüst olmaktır. Çünkü savaş budur. Acımasızdır, çirkindir, düzensizdir" diye konuştu.Bunun, "can kayıplarının göz ardı edildiği anlamına gelmediğini" söyleyen Kirby, "Her biri başlı başına bir trajedi ve bunların her birini engellemeye çalışmalıyız" dedi.Kirby, bu nedenle, "zarar gören sivillere yönelik riski en aza indirmelerine yardımcı olmak için" İsrailli yetkililerle yakın temas halinde olduklarını kaydetti.Sivillerin zarar görmesiyle ilgili Hamas'ı suçlayan Kirby, "Gazze'den ayrılmak isteyen binlerce kişiye Hamas'ın engel olduğunu" iddia etti.John Kirby ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'deki sivil kayıp rakamlarına güvenmemesiyle ilgili olarak, "Hepimiz biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı'ndaki Gazze sadece Hamas taraftarı bir cephedir" ifadesini kullandı.Kirby, "Sözde Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere Hamas'tan gelen hiçbir şeyi göründüğü gibi kabul edemeyiz" açıklamasında bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de Bağımsız bir kurum olmadığı için ölü sayısına ilişkin bağımsız bir teyit veremiyoruzABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Başkan Biden'ın Gazze'deki ölü sayısının doğruluğu konusunda şüpheleri olduğu açıklamasına ilişkin konuştu.Miller, Gazze'de ciddi sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "(Gazze'de) Bağımsız bir kurum olmadığı için (ölü) sayısına ilişkin bağımsız bir teyit veremiyoruz" dedi.Sözcü Miller, "Şu anda net rakamı verebilecek tek kuruluş Hamas. Hamas'a da güvenmiyoruz" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231027/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-toplam-16-saldiri-yapildi-1076773202.html
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ABD'den 'sivil kayıp' açıklaması: Savaş acımasızdır
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda "sivil kayıpların" yaşandığını ve daha fazlasının beklendiğini belirterek, "Çünkü savaş budur. Acımasızdır, çirkindir, düzensizdir" dedi.
ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda "sivil kayıpların" yaşandığını ve daha fazlasının beklendiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın açıklamasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kirby, İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili, "Sivil kayıpların olduğu ve muhtemelen daha fazlasının olacağı konusunda dürüst olmak dürüst olmaktır. Çünkü savaş budur. Acımasızdır, çirkindir, düzensizdir" diye konuştu.
Bunun, "can kayıplarının göz ardı edildiği anlamına gelmediğini" söyleyen Kirby, "Her biri başlı başına bir trajedi ve bunların her birini engellemeye çalışmalıyız" dedi.
Kirby, bu nedenle, "zarar gören sivillere yönelik riski en aza indirmelerine yardımcı olmak için" İsrailli yetkililerle yakın temas halinde olduklarını kaydetti.
Sivillerin zarar görmesiyle ilgili Hamas'ı suçlayan Kirby, "Gazze'den ayrılmak isteyen binlerce kişiye Hamas'ın engel olduğunu" iddia etti.
John Kirby ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'deki sivil kayıp rakamlarına güvenmemesiyle ilgili olarak, "Hepimiz biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı'ndaki Gazze sadece Hamas taraftarı bir cephedir" ifadesini kullandı.
Kirby, "Sözde Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere Hamas'tan gelen hiçbir şeyi göründüğü gibi kabul edemeyiz" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de Bağımsız bir kurum olmadığı için ölü sayısına ilişkin bağımsız bir teyit veremiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Başkan Biden'ın Gazze'deki ölü sayısının doğruluğu konusunda şüpheleri olduğu açıklamasına ilişkin konuştu.
Miller, Gazze'de ciddi sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "(Gazze'de) Bağımsız bir kurum olmadığı için (ölü) sayısına ilişkin bağımsız bir teyit veremiyoruz" dedi.
Sözcü Miller, "Şu anda net rakamı verebilecek tek kuruluş Hamas. Hamas'a da güvenmiyoruz" şeklinde konuştu.