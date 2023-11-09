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IMF: İsrail-Gazze çatışması ek belirsizlik ve risk yaratıyor
IMF: İsrail-Gazze çatışması ek belirsizlik ve risk yaratıyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Filistin-İsrail çatışmasının küresel ekonomiye yönelik belirsizliği ve riskleri artırdığını... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T20:45+0300
2023-11-09T20:45+0300
2023-11-09T20:45+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
gazze
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IMF’nin araştırma konferansındaki konuşması sırasında, dünya ekonomisine yönelik tehditlere değinen IMF Başkanı Georgieva, “İsrail-Gazze çatışması belirsizlik ve riskleri artırıyor” ifadesini kullandı.Lojistik zincirleri sekteye uğratan koronavirüs salgını ve Ukrayna’daki çatışma yüzünden küresel ekonominin, büyümeye ve kötüleşmeye devam eden daha fazla felaketle karşı karşıya olduğunu dile getiren Georgieva, “Bu şoklar, özellikle yoksullara ağır darbe olan yaşam maliyeti krizine katkıda bulunuyor” dedi.
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IMF: İsrail-Gazze çatışması ek belirsizlik ve risk yaratıyor
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Filistin-İsrail çatışmasının küresel ekonomiye yönelik belirsizliği ve riskleri artırdığını belirtti.
IMF’nin araştırma konferansındaki konuşması sırasında, dünya ekonomisine yönelik tehditlere değinen IMF Başkanı Georgieva, “İsrail-Gazze çatışması belirsizlik ve riskleri artırıyor” ifadesini kullandı.
Lojistik zincirleri sekteye uğratan koronavirüs salgını ve Ukrayna’daki çatışma yüzünden küresel ekonominin, büyümeye ve kötüleşmeye devam eden daha fazla felaketle karşı karşıya olduğunu dile getiren Georgieva, “Bu şoklar, özellikle yoksullara ağır darbe olan yaşam maliyeti krizine katkıda bulunuyor” dedi.