https://sputniknews.com.tr/20231111/rusya-disisleri-israilin-gazzede-kontrolunu-surdurme-planlari-bmgknin-kararlarina-aykiri-1077289990.html

Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'de kontrolünü sürdürme planları BMGK'nin kararlarına aykırı

Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'de kontrolünü sürdürme planları BMGK'nin kararlarına aykırı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, İsrail'in Gazze üzerindeki askeri kontrolünü sürdürme planlarının BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla çeliştiğini... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T12:22+0300

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israil- filistin çatışması

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mihail bogdanov

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

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bm

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Sputnik’e demecinde İsrail'in Hamas'ı tasviye operasyonunun tamamlanmasının ardından Gazze Şeridi üzerinde askeri kontrolü sürdürme niyetinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla çeliştiğini söyledi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun “Hamas'tan sonra da Gazze, İsrail ordusunun kontrolü altında kalacak” şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna Bogdanov, “Bunun, uluslararası hukuka, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına göre biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Bu sadece onların ruhuna değil, aynı zamanda harflerine de uymuyor" dedi.Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze sınır yetkililerinin başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Hamas'ın tasfiye edilmesinin ardından kuşatma altındaki bölgenin İsrail güvenlik güçlerinin kontrolü altında kalacağını ifade etmişti.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, benyamin netanyahu, bm