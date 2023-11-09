https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-disisleri-gazzeden-tahliye-edilmeyi-bekleyen-yaklasik-300-rus-cocuk-var-1077249052.html
Rusya Dışişleri: Gazze'den tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 300 Rus çocuk var
Rusya Dışişleri: Gazze'den tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 300 Rus çocuk var
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Gazze'den tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 300 Rus çocuğun bulunduğunu bildirdi. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T19:42+0300
2023-11-09T19:42+0300
2023-11-09T19:42+0300
israil- filistin çatışması
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
rus
çocuk
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 300 Rus çocuğun Gazze Şeridi'nden tahliye edilmeyi beklediğini belirtti.Zaharova, "Gazze'den tahliye edilecekler listesinde çok sayıda çocuk var. Yaklaşık 300 reşit olmayan Rus vatandaşı söz konusu" ifadelerini kullandı.Zaharova, bu çocukların bir aydır abluka altında olduklarını kaydetti.
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rus, çocuk
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rus, çocuk
Rusya Dışişleri: Gazze'den tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 300 Rus çocuk var
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Gazze'den tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 300 Rus çocuğun bulunduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 300 Rus çocuğun Gazze Şeridi'nden tahliye edilmeyi beklediğini belirtti.
Zaharova, "Gazze'den tahliye edilecekler listesinde çok sayıda çocuk var. Yaklaşık 300 reşit olmayan Rus vatandaşı söz konusu" ifadelerini kullandı.
Zaharova, bu çocukların bir aydır abluka altında olduklarını kaydetti.