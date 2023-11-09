https://sputniknews.com.tr/20231109/rus-uzman-turkiyenin-durusu-halkin-gorusunu-yansitiyor-ab-de-abdnin-siparisini-yerine-getiriyor-1077242850.html
Rus uzman: Türkiye’nin duruşu halkın görüşünü yansıtıyor, AB de ABD’nin siparişini yerine getiriyor
Rus uzman: Türkiye’nin duruşu halkın görüşünü yansıtıyor, AB de ABD’nin siparişini yerine getiriyor
Avrupa Komisyonu'nun, 'Türkiye’nin Hamas-İsrail savaşına dair tutumunun AB’yle tamamen uyumsuz' olduğu yolundaki tespitini içeren raporunu değerlendiren Rus... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T18:59+0300
2023-11-09T18:59+0300
2023-11-09T18:59+0300
görüş
türkiye
ab
ab üyeliği
avrupa birliği
rusya
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
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Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e verdiği demeçte, Avrupa Birliği’nin Türkiye üzerindeki baskısını bir nevi yasama düzeyine taşımaya çalıştığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Koşkin’in görüşüne göre Ankara’nın Gazze’deki duruma ilişkin duruşu, Türkiye iktidarı ve Türkiye halkının ortak tutumu, Brüksel’in duruşu da Avrupalı vatandaşların değil Washington’un isteği:
https://sputniknews.com.tr/20231108/disislerinden-ab-komisyonunun-raporuna-tepki-elestirileri-tumuyle-reddediyoruz-1077212935.html
avrupa birliği
rusya
gazze
gazze şeridi
filistin
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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türkiye, ab, ab üyeliği, avrupa birliği, rusya, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
türkiye, ab, ab üyeliği, avrupa birliği, rusya, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
Rus uzman: Türkiye’nin duruşu halkın görüşünü yansıtıyor, AB de ABD’nin siparişini yerine getiriyor
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Özel
Avrupa Komisyonu'nun, 'Türkiye’nin Hamas-İsrail savaşına dair tutumunun AB’yle tamamen uyumsuz' olduğu yolundaki tespitini içeren raporunu değerlendiren Rus uzman Koşkin, Brüksel’in Ankara’ya baskı yapma çabasına dikkat çekerek, bu durumda dünya toplumunun tamamen Türkiye’nin tarafında olduğunu vurguladı.
Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e verdiği demeçte, Avrupa Birliği’nin Türkiye üzerindeki baskısını bir nevi yasama düzeyine taşımaya çalıştığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Lakin bağımsız politika uygulayan Türkiye, Brüksel’in tutumunun tek taraflı ve kabul edilemez olduğunu AB’ye açıkça ortaya koyuyor ve tüm dünyaya gösteriyor, çünkü bu tutumla Brüksel aslında sivillere yönelik şiddeti memnuniyetle karşılamış oluyor. Bu tutum, hak ve özgürlükler için mücadele etmesi gereken bir yapının tutumu olamaz. Avrupa Birliği kendisini insan hakları ve özgürlükler mücadelesinin vücut bulmuş hali olarak konumlandırıyor. Oysa sivillerin, çocukların ve kadınların ölümlerine göz yumuyor. AB onları sadece Hamas militanlarını yok etme sürecinde savaş kurbanları ve ikincil zararlar olarak görüyor. Bir Hamas militanının yok edilmesi ile onu yok etmek için öldürülen 400 masum sivilin öldürülmesi aynı teraziye koyulabilir mi? Avrupa Birliği bunu görmek, duymak, bunu konuşmak istemiyor. Avrupa Birliği bunu görmek, duymak ve bu konuda konuşmak istemiyor. Türkiye aksine bunu yüksek sesle söylüyor. Görüş ayrılıkları bundan kaynaklanıyor, bu da doğal. Ankara ve Brüksel arasında Gazze’deki durum ve Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin tartışmada, dünya toplumu açıkça Türkiye’nin yanında yer alıyor.”
Koşkin’in görüşüne göre Ankara’nın Gazze’deki duruma ilişkin duruşu, Türkiye iktidarı ve Türkiye halkının ortak tutumu, Brüksel’in duruşu da Avrupalı vatandaşların değil Washington’un isteği:
“Günümüzde Türkiye kendi görüşü olan ve bu görüşünü çok aktif bir şekilde savunan bir ülke. Türkiye’nin Filistin-İsrail gerilimine ilişkin duruşu, Türkiye halkının ve liderlerinin ortak tutumu. Bu ortaklık, İstanbul’da yapılan ve bir milyon kişiyi toplayan Filistin’e destek mitingi bu ortaklığı en iyi şekilde ortaya koyuyor. Bu son derece önemli bir husus. AB, uyguladığı çifte standartlarla, Orta Doğu'daki tüm kirli işleri İsrail'e emanet eden ABD’nin siparişini yerine getiriyor. Aksi takdirde ABD bölgedeki nüfuzunu kaybedebilir.”