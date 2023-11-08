https://sputniknews.com.tr/20231108/disislerinden-ab-komisyonunun-raporuna-tepki-elestirileri-tumuyle-reddediyoruz-1077212935.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu'nun raporuna tepki: Eleştirileri tümüyle reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu'nun raporuna tepki: Eleştirileri tümüyle reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Raporda yer alan özellikle siyasi kriterler ile... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T20:51+0300
2023-11-08T20:51+0300
2023-11-08T21:08+0300
dışişleri bakanlığı
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ab
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türkiye
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Dışişleri Bakanlığı tarafından AB Komisyonu raporuna ilişkin yapılan açıklamda "AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Ortadoğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.
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dışişlerinden ab komisyonu'nun raporuna tepki, dışişleri ab komisyonu raporu, ab komisyonu türkiye raporu, son dakika haberleri,
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu'nun raporuna tepki: Eleştirileri tümüyle reddediyoruz
20:51 08.11.2023 (güncellendi: 21:08 08.11.2023) Abone ol
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Raporda yer alan özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar faslındaki haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. Haksız iddialarda bulunulması AB'nin samimiyetsiz yaklaşımının tezahürüdür" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından AB Komisyonu raporuna ilişkin yapılan açıklamda "AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Ortadoğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.