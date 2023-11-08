https://sputniknews.com.tr/20231108/disislerinden-ab-komisyonunun-raporuna-tepki-elestirileri-tumuyle-reddediyoruz-1077212935.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu'nun raporuna tepki: Eleştirileri tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu'nun raporuna tepki: Eleştirileri tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Raporda yer alan özellikle siyasi kriterler ile... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T20:51+0300

2023-11-08T20:51+0300

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dışişleri bakanlığı

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ab

rapor

türkiye

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Dışişleri Bakanlığı tarafından AB Komisyonu raporuna ilişkin yapılan açıklamda "AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Ortadoğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.

türkiye

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