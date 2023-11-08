https://sputniknews.com.tr/20231108/avrupa-komisyonu-gurcistana-ab-adayi-statusu-verilmesine-iliskin-sartlari-belirledi-1077211646.html

Avrupa Komisyonu, Gürcistan'a AB adayı statüsü verilmesine ilişkin şartları belirledi

Avrupa Komisyonu, Gürcistan'a AB adayı statüsü verilmesine ilişkin şartları belirledi

Avrupa Komisyonu, belirlenen 9 şartın yerine getirilmesine bağlı olarak Gürcistan'a Avrupa Birliği adayı statüsünün verilmesini tavsiye etti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T20:15+0300

2023-11-08T20:15+0300

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avrupa komisyonu

gürcistan

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Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan tavsiyelerinden, Gürcistan'a Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikasına bağlılık da dahil olmak üzere 9 şartın yerine getirilmesi ile AB aday ülkesi statüsü verilmesini tavsiye ettiği anlaşılıyor.Belgede, “Komisyon, bir takım adımların atılması koşuluyla AB Konseyi’ne, Gürcistan'a aday ülke statüsü vermesini tavsiye ediyor” ifadelerine yer verildi.Dokuz maddeden oluşan şartnamede özellikle ‘Gürcistan'ın eylemlerinin AB'nin ortak dış politikası ve güvenlik politikası ile tutarlılığının artırılması’ yer aldı. Avrupa Komisyonu böylelikle, Tiflis'in geçtiğimiz yıl yine Komisyon tarafından bu statünün verilmesi için belirlenen tüm şartları yerine getirememiş olmasına rağmen, Gürcistan'a AB aday statüsü verilmesini tavsiye etti. Gürcistan'a adaylık statüsünün verilmesine ilişkin resmi kararın 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde liderler tarafından oybirliği ile verilmesi gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231027/ab-liderleri-ortadogu-konusunda-anlasmaya-vardi-zirveden-notlarla-birligin-tavri--1076780419.html

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