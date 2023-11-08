https://sputniknews.com.tr/20231108/avrupa-komisyonu-gurcistana-ab-adayi-statusu-verilmesine-iliskin-sartlari-belirledi-1077211646.html
Avrupa Komisyonu, Gürcistan'a AB adayı statüsü verilmesine ilişkin şartları belirledi
Avrupa Komisyonu, Gürcistan'a AB adayı statüsü verilmesine ilişkin şartları belirledi
Avrupa Komisyonu, belirlenen 9 şartın yerine getirilmesine bağlı olarak Gürcistan'a Avrupa Birliği adayı statüsünün verilmesini tavsiye etti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T20:15+0300
2023-11-08T20:15+0300
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Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan tavsiyelerinden, Gürcistan'a Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikasına bağlılık da dahil olmak üzere 9 şartın yerine getirilmesi ile AB aday ülkesi statüsü verilmesini tavsiye ettiği anlaşılıyor.Belgede, “Komisyon, bir takım adımların atılması koşuluyla AB Konseyi’ne, Gürcistan'a aday ülke statüsü vermesini tavsiye ediyor” ifadelerine yer verildi.Dokuz maddeden oluşan şartnamede özellikle ‘Gürcistan'ın eylemlerinin AB'nin ortak dış politikası ve güvenlik politikası ile tutarlılığının artırılması’ yer aldı. Avrupa Komisyonu böylelikle, Tiflis'in geçtiğimiz yıl yine Komisyon tarafından bu statünün verilmesi için belirlenen tüm şartları yerine getirememiş olmasına rağmen, Gürcistan'a AB aday statüsü verilmesini tavsiye etti. Gürcistan'a adaylık statüsünün verilmesine ilişkin resmi kararın 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde liderler tarafından oybirliği ile verilmesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231027/ab-liderleri-ortadogu-konusunda-anlasmaya-vardi-zirveden-notlarla-birligin-tavri--1076780419.html
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avrupa komisyonu, gürcistan, aday, ab
Avrupa Komisyonu, Gürcistan'a AB adayı statüsü verilmesine ilişkin şartları belirledi
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Avrupa Komisyonu, belirlenen 9 şartın yerine getirilmesine bağlı olarak Gürcistan'a Avrupa Birliği adayı statüsünün verilmesini tavsiye etti.
Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan tavsiyelerinden, Gürcistan'a Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikasına bağlılık da dahil olmak üzere 9 şartın yerine getirilmesi ile AB aday ülkesi statüsü verilmesini tavsiye ettiği anlaşılıyor.
Belgede, “Komisyon, bir takım adımların atılması koşuluyla AB Konseyi’ne, Gürcistan'a aday ülke statüsü vermesini tavsiye ediyor” ifadelerine yer verildi.
Dokuz maddeden oluşan şartnamede özellikle ‘Gürcistan'ın eylemlerinin AB'nin ortak dış politikası ve güvenlik politikası ile tutarlılığının artırılması’ yer aldı. Avrupa Komisyonu böylelikle, Tiflis'in geçtiğimiz yıl yine Komisyon tarafından bu statünün verilmesi için belirlenen tüm şartları yerine getirememiş olmasına rağmen, Gürcistan'a AB aday statüsü verilmesini tavsiye etti. Gürcistan'a adaylık statüsünün verilmesine ilişkin resmi kararın 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde liderler tarafından oybirliği ile verilmesi gerekiyor.