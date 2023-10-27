AB liderleri Ortadoğu konusunda 'anlaşmaya' vardı: Avrupa 'yeni bir Gazze'ye hazırlanıyor
11:07 27.10.2023 (güncellendi: 11:10 27.10.2023)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinAvrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu.
© Sputnik / Алексей Витвицкий/
AB'nin 27 ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de bir araya gelerek Ortadoğu'daki durumu ve Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bütçesini tartıştılar.
AB'nin 27 üyesinin devlet ve hükümet başkanları, saatler süren tartışmaların ardından uzlaşmaya varılan metinde, AB'nin "uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda tüm sivillerin her zaman korunmasının önemini yinelediklerini" ve "sivil can kayıplarından üzüntü duyduklarını" açıkladılar.
Liderler ayrıca Gazze'de kötüleşen insani koşullardan endişe duyduklarını belirterek "insani koridorlar ve insani ihtiyaçlar için duraklamalar da dahil olmak üzere" yardım çağrısında bulundular.
İspanya'ya verilen bir taviz olarak, nihai metne Avrupa Konseyi'nin "yakın zamanda uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini desteklediğine" dair yeni bir ifade eklendi.
Ursula von der Leyen: Gazze'ye daha fazla yardım yolda
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından gazetecilere Gazze için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
von der Leyen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Mısır'a yolladığımız 56 tonluk yardım Gazze'ye ulaştırıldı. Bu önemli ama elbette daha fazlasına ihtiyaç var. Daha sonra iki yardım daha gerçekleştireceğiz. Perşembe ile Cuma günleri için planlandı ve önümüzdeki günlerde daha fazlası planlanıyor.
Açıklamalarına devam eden Von der Leyen ayrıca AB liderlerinin 'çatışmanın bölgeselleşmesinin gerçek riskini' tartıştıklarını da söyledi. Konuşmasında bilhassa Mısır'a vurgu yapan Komisyon Başkanı, "Ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" diye ekledi.
Mevcut durumun Mısır ile kapsamlı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık üzerinde çalışma kararlılıklarının güçlendirdiğini söyleyen Leyen, Mısır'ın o bölgede istikrarın işaretçisi olması bizim için önemli. Komisyon Başkanı konuşmasında AB liderlerinin nefret söylemi ve antisemitizm gibi konuları da mevzu bahis ettiklerini ifade etti.
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, tüm yaşananların Hamas'ın İsrail halkına yönelik korkunç saldırısıyla başladığını akılda tutmanın önemli olduğunu söyleyerek İsrail halkının acısını ve ıstırabını kabul etmenin ehemmiyet taşıdığının altını çizdi. Zirvede liderlerin, kuşatmanın durdurulması gerektiğini ve insani yardıma erişimin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Zirvenin uzun vadeli bütçesi konusuna da değinen Komisyon Başkanı, Ukrayna'ya ekstra destek, göç, doğal afetler ve rekabet edebilirlik gibi hususların daha fazla finansman gerektiren öncelikler olarak sıralayarak yeni finansmanın kullanıma sunulması kapsamında BM kuruluşlarıyla yeni sözleşmeler imzalayacaklarını vurguladı.
Avrupa Konseyi Başkanı: Topyekun kuşatma uluslararası hukuka uygun değil
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, düzenlediği basın toplantısında topyekun kuşatmanın uluslararası hukuka uygun olmadığını vurguladı ve Gazze'de vaziyetin oldukça kötü olduğunu söyledi.
Michel, AB liderlerinin olumlu bir etki yaratmak istediklerinde hemfikir olduklarını ve siyasi sürecin son derece önemli olduğunu düşündüklerini de söyledi. Konsey Başkanı, AB liderlerinin iki devletli çözümü tartışmak ve çok yakında bir barış konferansı düzenlenmesi ilkesini desteklemek konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Zirve'den notlar
1.Saatler süren tartışmaların ardından liderler, yardımların Gazze'de ihtiyacı olanlara "insani koridorlar ve insani ihtiyaçlar için duraklamalar da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemler yoluyla" ulaşması çağrısında bulunan ortak bir metin üzerinde anlaşmaya vardılar.
2.Liderler ayrıca Avrupa Konseyi'nin "yakında uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini desteklediğini" ifade etti.
3.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "İsrail son derece insani ilkelere dayalı demokratik bir devlettir ve bu nedenle İsrail ordusunun yaptığı her şeyde uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallara saygı göstereceğinden emin olabiliriz" dedi.
4.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB liderlerine video konferans aracılığıyla "Ortadoğu'da daha da büyük bir uluslararası yangının çıkmasını önlemek için her şeyi yapmamız gerektiğini" ve "özgürlük düşmanlarının özgür dünyayı ikinci cepheye taşımakla çok ilgilendiklerini" söyledi.
5.Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği kesmeyeceklerini vurgulayarak Ortadoğu konusunda "tutarlı ve birlik içinde kalma sorumluklarını olduğunu" söyledi.
6.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme kararının, bir "barış stratejisi" olduğunun altını çizdi.
7.Estonya Başbakanı Kaja Kallas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce de farklı görüşlerimiz vardı, birliği korumayı başardık ancak Macaristan konusunda işler giderek zorlaşıyor" dedi.
8.Fransa, Almanya ve İtalya'nın liderleri Kosovalı ve Sırbistanlı mevkidaşlarıyla bir araya gelmelerine karşın, Priştine ile Belgrad arasındaki çetrefilli ilişki konusunda ilerleme kaydedemedikleri ifade edildi.
Avrupa Birliği liderlerinin Cuma günü ilerleyen saatlerde Ukrayna, göç ve ekonomiyi görüşmek üzere tekrar bir araya geleceği ifade edildi.