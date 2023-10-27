https://sputniknews.com.tr/20231027/ab-liderleri-ortadogu-konusunda-anlasmaya-vardi-zirveden-notlarla-birligin-tavri--1076780419.html

AB liderleri Ortadoğu konusunda 'anlaşmaya' vardı: Avrupa 'yeni bir Gazze'ye hazırlanıyor

AB liderleri Ortadoğu konusunda 'anlaşmaya' vardı: Avrupa 'yeni bir Gazze'ye hazırlanıyor

AB'nin 27 ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de bir araya gelerek Ortadoğu'daki durumu ve Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bütçesini tartıştılar. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T11:07+0300

2023-10-27T11:07+0300

2023-10-27T11:10+0300

dünya

avrupa birliği

avrupa birliği konseyi

avrupa birliği komisyonu

ursula von der leyen

charles michel

viktor orban

olaf scholz

roberta metsola

kaja kallas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056120615_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc63fda206b14791e314e4879e6f8a63.jpg

AB'nin 27 üyesinin devlet ve hükümet başkanları, saatler süren tartışmaların ardından uzlaşmaya varılan metinde, AB'nin "uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda tüm sivillerin her zaman korunmasının önemini yinelediklerini" ve "sivil can kayıplarından üzüntü duyduklarını" açıkladılar.Liderler ayrıca Gazze'de kötüleşen insani koşullardan endişe duyduklarını belirterek "insani koridorlar ve insani ihtiyaçlar için duraklamalar da dahil olmak üzere" yardım çağrısında bulundular.İspanya'ya verilen bir taviz olarak, nihai metne Avrupa Konseyi'nin "yakın zamanda uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini desteklediğine" dair yeni bir ifade eklendi.Ursula von der Leyen: Gazze'ye daha fazla yardım yoldaKomisyon Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından gazetecilere Gazze için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.von der Leyen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Açıklamalarına devam eden Von der Leyen ayrıca AB liderlerinin 'çatışmanın bölgeselleşmesinin gerçek riskini' tartıştıklarını da söyledi. Konuşmasında bilhassa Mısır'a vurgu yapan Komisyon Başkanı, "Ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" diye ekledi. Mevcut durumun Mısır ile kapsamlı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık üzerinde çalışma kararlılıklarının güçlendirdiğini söyleyen Leyen, Mısır'ın o bölgede istikrarın işaretçisi olması bizim için önemli. Komisyon Başkanı konuşmasında AB liderlerinin nefret söylemi ve antisemitizm gibi konuları da mevzu bahis ettiklerini ifade etti.Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, tüm yaşananların Hamas'ın İsrail halkına yönelik korkunç saldırısıyla başladığını akılda tutmanın önemli olduğunu söyleyerek İsrail halkının acısını ve ıstırabını kabul etmenin ehemmiyet taşıdığının altını çizdi. Zirvede liderlerin, kuşatmanın durdurulması gerektiğini ve insani yardıma erişimin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.Zirvenin uzun vadeli bütçesi konusuna da değinen Komisyon Başkanı, Ukrayna'ya ekstra destek, göç, doğal afetler ve rekabet edebilirlik gibi hususların daha fazla finansman gerektiren öncelikler olarak sıralayarak yeni finansmanın kullanıma sunulması kapsamında BM kuruluşlarıyla yeni sözleşmeler imzalayacaklarını vurguladı.Avrupa Konseyi Başkanı: Topyekun kuşatma uluslararası hukuka uygun değilAvrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, düzenlediği basın toplantısında topyekun kuşatmanın uluslararası hukuka uygun olmadığını vurguladı ve Gazze'de vaziyetin oldukça kötü olduğunu söyledi.Michel, AB liderlerinin olumlu bir etki yaratmak istediklerinde hemfikir olduklarını ve siyasi sürecin son derece önemli olduğunu düşündüklerini de söyledi. Konsey Başkanı, AB liderlerinin iki devletli çözümü tartışmak ve çok yakında bir barış konferansı düzenlenmesi ilkesini desteklemek konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.Zirve'den notlarAvrupa Birliği liderlerinin Cuma günü ilerleyen saatlerde Ukrayna, göç ve ekonomiyi görüşmek üzere tekrar bir araya geleceği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231026/avrupa-birligi-liderlerinden-zirve-oncesi-ilk-aciklamalar-geldi-paraya-ihtiyacimiz-var-1076764077.html

avrupa birliği

sırbistan

ukrayna

israil

filistin

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, charles michel, viktor orban, olaf scholz, roberta metsola, kaja kallas, vladimir putin, sırbistan, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ispanya