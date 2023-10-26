https://sputniknews.com.tr/20231026/avrupa-birligi-liderlerinden-zirve-oncesi-ilk-aciklamalar-geldi-paraya-ihtiyacimiz-var-1076764077.html

Avrupa Birliği liderlerinden zirve öncesi ilk açıklamalar geldi: 'Paraya ihtiyacımız var'

Avrupa Birliği liderlerinden zirve öncesi ilk açıklamalar geldi: 'Paraya ihtiyacımız var'

AB liderleri, Ortadoğu'daki durumu ve Ukrayna'ya desteği görüşmek üzere Brüksel'de düzenlenen zirvede bir araya geldiler. Basın mensuplarına açıklamalarda... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T18:13+0300

2023-10-26T18:13+0300

2023-10-26T18:13+0300

dünya

josep borrell

ursula von der leyen

viktor orban

olaf scholz

mark rutte

alexander de croo

ispanya başbakanı pedro sanchez

pedro sanchez

bm genel sekreteri antonio guterres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076764548_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_63abfc852c930920ecbf32beb8b9fb8f.jpg

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Ortadoğu'ya ilişkin nihai bildiri metninde uzlaşmaya varmalarının ardından Brüksel'deki zirvede bir araya geldiler.Herhangi bir son pürüz çıkmaması halinde liderlerin, Filistinlilere gıda, su ve tıbbi malzemenin ulaşabilmesi için Gazze'deki bombardımana 'insani koridorlar ve duraklama' çağrısında bulunacağı ifade edildi.Metnin daha önceki versiyonlarında yer alan 'insani duraklama' ifadesi, Almanya, Çekya ve Avusturya'dan oluşan üç ülke tarafından, çatışmaların kalıcı olarak durdurulması anlamına geldiği ve İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkını tehlikeye atacağı gerekçesiyle reddedilmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de zirvede konuşma yapması bekleniyor.Zirve öncesi bazı ülkelerin liderleri birtakım açıklamalarda bulundu.Charles Michel: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruzAvrupa Konseyi Başkanı Charles Michel AB liderlerinin Ortadoğu konusunda birlik olacağından emin olduğunu belirterek toplantının 'zor zamanlarda' gerçekleştiğini söyledi.Avrupa Birliği'nin ilkelerini ve değerlerini savunmak için birlik olduğunu bir kez daha göstermenin önemli olduğunu vurgulayan Michel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Konsey Başkanı ayrıca "Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklediğimizi açıkça belirtmenin AB için kilit önem taşıdığını" ve liderlerin nasıl daha fazla destek sağlayabileceklerini de görüşeceklerini dile getirdi.Borrell'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e destekAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik eleştirilere karşı çıktı.Guterres Salı günü BM Güvenlik Konseyine şu cümleleri kurmuştu: "Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırıların sebepsiz yere gerçekleşmediğini de kabul etmek önemlidir. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalmaktadır."Guterres'in sözlerinin 'çarpıtıldığını' söyleyen Borrell, "Guterres ayrıca tüm sivillerin hayatının aynı değerde olduğunu ve 7 Ekim'den önce ve sonra herkes için geçerli olduğunu açıkça ifade etti" dedi.Borell açıklamasında ayrıca, "Guterres ve BM personelinin Orta Doğu'da ve tüm dünyada barış ve insani yardım için yürüttükleri çalışmalara tam destek veriyoruz" dedi.Avrupa Komisyonu Başkanı: Paraya ihtiyacımız varAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderleri zirvesine öncesi gazetecilere, toplantının 'büyük bir çalkantı' döneminde gerçekleştiğini söyledi.Leyen gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Von der Leyen ayrıca Avrupa Komisyonu'nun Kiev'e yardım etmeye, Gazze'deki sivillere insani yardıma gayret gösterdiğini ve göçü yönlendirmek üzere çaba sarf ettiğini dile getirerek ancak bunun için finansmana ihtiyacı olduklarını vurguladı.Komisyon Başkanı finansman ile ilgili sorunun Avrupa Konseyi'nde tartışılacağını da açıklamasına ekledi.Viktor Orban: Göçü destekleyen terörü de desteklerAvrupa Konseyi zirvesine katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mevcut AB bütçe planlarını reddettiğini söyledi.Başbakan, Avrupa Komisyonu'nun göç politikası ve Ukrayna'ya harcamak üzere üye ülkelerden daha fazla para almak istediğini iddia ederek, "Göçmenlere para vermek istemiyoruz" dedi ve aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik yardım tekliflerinin mevcut şeklini de eleştirdi.Orban ayrıca liderlerin terör saldırıları ile göç arasında bir bağlantı görmesini "gerçekten" umduğunu söyledi.Viktor Orban açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:Avrupa Parlamentosu Başkanı: Dikkatleri Ukrayna'dan uzaklaştırmamak gerekiyorAvrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Ortadoğu'daki durumun dikkatleri Kiev'den uzaklaştırmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Metsola açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Hamas'ın durdurulması ve rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini belirten Parlamento Başkanı açıklamasında ayrıca bu durumun dikkatleri Ukrayna'dan uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı.Almanya Başbakanı: İsrail'in kendini savunmasına ilişkin desteğimizi ortaya koyacağızAlmanya Başbakanı Olaf Scholz de Ortadoğu'daki çatışmalara değinerek, "Çatışmaların yayılmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" açıklamasında bulundu.Scholz ayrıca "Hamas'ın kurbanı olan Gazze halkına insani destek için de çalışacağız" diye ekledi.Scholz zirvenin konusunun esas itibariyle İsrail'in kendisini savunmasını desteklediklerini açıkça ortaya koymakla ilgili olacağının altını çizdi.Belçika Başbakanı: İsrail'in harekete geçme ve saldırıları önleme hakkı varBelçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'in kendini savunma ve Hamas'ın gelecekteki saldırılarını önlemek için harekete geçme hakkı olduğunu ancak bunun Gazze'nin tamamen abluka altına alınmasını ya da insani yardım konvoylarının engellenmesini haklı gösteremeyeceğini söyledi.Belçika Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Pedro Sanchez: İspanya iki devletli bir çözümü destekliyorİspanya Başbakanı Pedro Sanchez insani amaçlarla alakalı olarak ateşkes görmek istediğini vurguladı. Sanchez açıklamasında, "Bu koşullara sahip değilsek bile en azından Filistin nüfusunun acilen ihtiyaç duyduğu tüm insani yardımı kanalize etmek için bir duraklama şart" dedi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ortadoğu'daki duruma ilişkin bir barış zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulundu. İspanyol lider ülkesinin Hamas'ın terör saldırılarını kınayan tutumunu yineleyerek ve Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakması çağrısında bulundu. İsrail'in uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkına sahip olduğunu da belirten Sanchez İspanya'nın iki devletli bir çözümü desteklediğinin altını çizdi.İspanya Başbakanı'nın şu sözleri ise dikkat çekti:Hollanda Başbakanı: Hamas'ı ortadan kaldırmak için askeri operasyon gerekliHollanda Başbakanı Mark Rutte, Hamas'ı ortadan kaldırmak için askeri operasyonun gerekli olduğunu ancak bunun uluslararası hukuk sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.AB zirvesi için Brüksel'e gelen Rutte açıklamasında, "Ne yazık ki Hamas'ı ortadan kaldırmak için askeri operasyon gerekiyor, başka yolu yok, aksi takdirde İsrail uzun vadede ayakta kalamaz" sözlerine yer vererek bu operasyonun sivil halka zarar vermeden yapılmasını gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/avrupa-parlamentosu-vekili-gazze-yakinda-bir-mezarliga-donusecek-1076464590.html

avrupa birliği

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab son dakika, birleşmiş milletler, avrupa birliği, almanya, macaristan, viktor orban, olaf scholz, ispanya, charles michel, antonio guterres, josep borrell