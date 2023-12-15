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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231215/abd-israilin-savas-kanunlarini-ihlal-ettigine-dair-verileri-derliyor-1078491420.html
ABD İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiğine dair verileri derliyor
ABD İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiğine dair verileri derliyor
Önde gelen bir yayın organının ABD kaynaklarına dayandırdığı haberde İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiği konusunda İsrail veri topladı 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T12:00+0300
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savaş suçları
abd dışişleri bakanlığı
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Önde gelen bir yayın organının kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD'nin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri hakkında, ABD'li yetkililerin defalarca çağrıda bulunduğu savaş kanunlarının ihlaline ilişkin ayrıntılı veriler topladığı belirtildi.Haberde, "ABD'li yetkililer İsrail'in savaş kanunlarını ihlal edip etmediği konusunda gerçek zamanlı yargılarda bulunmadıklarını söyleseler de, ABD bu tür değerlendirmelere olanak tanıyabilecek ayrıntılı istihbarat toplamış durumda" denildi.Söz konusu haberde ABD istihbaratının çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana hem İsrail hem de Filistinli Hamas'ın eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi topladığı ve bu bilgiler arasında vurulan hedefler, kullanılan silahlar ve saldırılarda ölen insan sayısının da yer aldığı öne sürüldü.Haberde istihbarat teşkilatının yanı sıra ABD Kongresi üyelerinin de ilgili bilgilere sahip olduğu ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu verileri topladığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-netanyahunun-hukumetini-degistirmesi-gerek-1078383320.html
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ABD İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiğine dair verileri derliyor

12:00 15.12.2023
© AFP 2023Biden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023
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Önde gelen bir yayın organının ABD kaynaklarına dayandırdığı haberde İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiği konusunda İsrail veri topladı
Önde gelen bir yayın organının kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD'nin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri hakkında, ABD'li yetkililerin defalarca çağrıda bulunduğu savaş kanunlarının ihlaline ilişkin ayrıntılı veriler topladığı belirtildi.
Haberde, "ABD'li yetkililer İsrail'in savaş kanunlarını ihlal edip etmediği konusunda gerçek zamanlı yargılarda bulunmadıklarını söyleseler de, ABD bu tür değerlendirmelere olanak tanıyabilecek ayrıntılı istihbarat toplamış durumda" denildi.
Söz konusu haberde ABD istihbaratının çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana hem İsrail hem de Filistinli Hamas'ın eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi topladığı ve bu bilgiler arasında vurulan hedefler, kullanılan silahlar ve saldırılarda ölen insan sayısının da yer aldığı öne sürüldü.
Haberde istihbarat teşkilatının yanı sıra ABD Kongresi üyelerinin de ilgili bilgilere sahip olduğu ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu verileri topladığı vurgulandı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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