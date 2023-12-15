https://sputniknews.com.tr/20231215/abd-israilin-savas-kanunlarini-ihlal-ettigine-dair-verileri-derliyor-1078491420.html
ABD İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiğine dair verileri derliyor
ABD İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiğine dair verileri derliyor
Önde gelen bir yayın organının ABD kaynaklarına dayandırdığı haberde İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiği konusunda İsrail veri topladı 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T12:00+0300
2023-12-15T12:00+0300
2023-12-15T12:00+0300
israil- filistin çatışması
israil
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
abd
savaş suçları
abd dışişleri bakanlığı
abd kongresi
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Önde gelen bir yayın organının kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD'nin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri hakkında, ABD'li yetkililerin defalarca çağrıda bulunduğu savaş kanunlarının ihlaline ilişkin ayrıntılı veriler topladığı belirtildi.Haberde, "ABD'li yetkililer İsrail'in savaş kanunlarını ihlal edip etmediği konusunda gerçek zamanlı yargılarda bulunmadıklarını söyleseler de, ABD bu tür değerlendirmelere olanak tanıyabilecek ayrıntılı istihbarat toplamış durumda" denildi.Söz konusu haberde ABD istihbaratının çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana hem İsrail hem de Filistinli Hamas'ın eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi topladığı ve bu bilgiler arasında vurulan hedefler, kullanılan silahlar ve saldırılarda ölen insan sayısının da yer aldığı öne sürüldü.Haberde istihbarat teşkilatının yanı sıra ABD Kongresi üyelerinin de ilgili bilgilere sahip olduğu ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu verileri topladığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-netanyahunun-hukumetini-degistirmesi-gerek-1078383320.html
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israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, savaş suçları, abd dışişleri bakanlığı, abd kongresi
israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, savaş suçları, abd dışişleri bakanlığı, abd kongresi
ABD İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiğine dair verileri derliyor
Önde gelen bir yayın organının ABD kaynaklarına dayandırdığı haberde İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiği konusunda İsrail veri topladı
Önde gelen bir yayın organının kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD'nin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri hakkında, ABD'li yetkililerin defalarca çağrıda bulunduğu savaş kanunlarının ihlaline ilişkin ayrıntılı veriler topladığı belirtildi.
Haberde, "ABD'li yetkililer İsrail'in savaş kanunlarını ihlal edip etmediği konusunda gerçek zamanlı yargılarda bulunmadıklarını söyleseler de, ABD bu tür değerlendirmelere olanak tanıyabilecek ayrıntılı istihbarat toplamış durumda" denildi.
Söz konusu haberde ABD istihbaratının çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana hem İsrail hem de Filistinli Hamas'ın eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi topladığı ve bu bilgiler arasında vurulan hedefler, kullanılan silahlar ve saldırılarda ölen insan sayısının da yer aldığı öne sürüldü.
Haberde istihbarat teşkilatının yanı sıra ABD Kongresi üyelerinin de ilgili bilgilere sahip olduğu ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu verileri topladığı vurgulandı.