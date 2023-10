https://sputniknews.com.tr/20231013/vatikan-ortadoguda-her-turlu-arabuluculuga-haziriz-1076308128.html

Vatikan: Ortadoğu'da her türlü arabuluculuğa hazırız

Vatikan'ın Ortadoğu'da bir çözüm için her türlü arabuluculuğa hazır olduğu belirtildi. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, yaptığı açıklamada, Vatikan'ın Ortadoğu'da bir çözüm için gerekli her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu açıkladı."L`Osservatore Romano gazetesine verdiği demeçte Kardinal, "Vatikan her zaman olduğu gibi gerekli her türlü arabuluculuğa hazırdır. Saldırıya uğrayan herkes kendini savunma hakkına sahiptir ancak meşru müdafaada orantılılık ilkesine saygı göstermelidir" cümlelerine yer verdi.

