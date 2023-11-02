https://sputniknews.com.tr/20231102/israil-cibaliyeye-3-kez-saldirdi-iki-multeci-kampi-bombalandi-onlarca-can-kaybi-var-1077003359.html

İsrail Cibaliye'ye 3. kez saldırdı: İki mülteci kampı bombalandı, onlarca can kaybı var

İsrail Cibaliye'ye 3. kez saldırdı: İki mülteci kampı bombalandı, onlarca can kaybı var

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na birkaç gün içinde 3. kez saldırı düzenledi. Bureij mülteci kampına da saldıran İsrail'in bombardımanı sonucu ilk... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T15:56+0300

2023-11-02T15:56+0300

2023-11-02T17:05+0300

israil- filistin çatışması

israil

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gazze şeridi

cibaliye mülteci kampı

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Filistinli WAFA haber ajansı, İsrail güçlerinin Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula füze attığını, şimdilik bilinen 27 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. İsrail saldırısı Gazze'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir konutu vurdu. Saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yine bölge sakinleri enkaz altında onlarca kişinin mahsur kaldığını ifade ettiler. Yerel kaynakların televizyon kanallarına yaptıkları açıklamada, ilk müdahale ekiplerinin enkazı temizlemekte zorlandıklar belirtilirken bunun nedeninin de altyapı ve yakıt sıkıntısı olduğu vurgulandı.Saldırının büyük bir krater oluşturduğu ve çevredeki binalara ciddi hasar verdiği aktarılırken bir saldırıdan yaralı olarak kurtulan bir sivilin olayı depreme benzettiği dile getirildi.Yine saldırıdan yaralı olarak kurtulan birinin medyaya verdiği demeçte şu cümleler dikkat çekti:Bureyc Mülteci Kampı hakkındaHava saldırısında en az 15 kişinin öldüğü Bureyc, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan nispeten küçük bir mülteci kampıdır. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) kayıtlı yaklaşık 46 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Kamp 1950'lerde o zamana kadar İngiliz ordusuna ait baraka ve çadırlarda yaşayan mültecileri barındırmak üzere inşa edilmiştir. Bureyc'de yerleşen mülteciler çoğunlukla Gazze'nin doğusundaki Filistin kasabalarından gelmiştir.

https://sputniknews.com.tr/20231102/bidenin-duraklayin-cagrisina-israilden-yanit-savasi-biz-yonetiyoruz-1076992681.html

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