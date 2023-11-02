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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/bidenin-duraklayin-cagrisina-israilden-yanit-savasi-biz-yonetiyoruz-1076992681.html
Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruz
Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruz
Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Tropper, ABD Başkanı Biden'ın 'duraklama' çağrısına yanıt verdi. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T12:36+0300
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Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Chili Tropper, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmalara 'duraklama' çağrısını değerlendirdi.Tropper İsrail ordusu radyosuna verdiği mülakatta "Uluslararası değerlendirmeleri dikkate almamız gerekiyor; ABD çok önemli ama sonuçta savaşı biz yönetiyoruz" dedi.Filistin Yönetimi'ne fon aktarımıyla ilgili olarak da konuşan Tropper şunları söyledi: "Bakan Gallant haklı, Filistin Yönetimine fon aktarmamız gerekiyor. Büyük bir istekle değil ama stratejik ve güvenlik açısından yapılması gereken doğru şey bu."
https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-baskani-bidendan-israile-dur-cagrisi-1076990196.html
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Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruz

12:36 02.11.2023 (güncellendi: 12:38 02.11.2023)
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Tropper, ABD Başkanı Biden'ın 'duraklama' çağrısına yanıt verdi.
Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Chili Tropper, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmalara 'duraklama' çağrısını değerlendirdi.
Tropper İsrail ordusu radyosuna verdiği mülakatta "Uluslararası değerlendirmeleri dikkate almamız gerekiyor; ABD çok önemli ama sonuçta savaşı biz yönetiyoruz" dedi.
Filistin Yönetimi'ne fon aktarımıyla ilgili olarak da konuşan Tropper şunları söyledi: "Bakan Gallant haklı, Filistin Yönetimine fon aktarmamız gerekiyor. Büyük bir istekle değil ama stratejik ve güvenlik açısından yapılması gereken doğru şey bu."
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e 'dur' çağrısı: Ateşkes sinyali mi veriyor?
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