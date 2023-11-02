https://sputniknews.com.tr/20231102/bidenin-duraklayin-cagrisina-israilden-yanit-savasi-biz-yonetiyoruz-1076992681.html

Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruz

Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruz

Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Tropper, ABD Başkanı Biden'ın 'duraklama' çağrısına yanıt verdi. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T12:36+0300

2023-11-02T12:36+0300

2023-11-02T12:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil parlamentosu (knesset)

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

joe biden

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Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Chili Tropper, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmalara 'duraklama' çağrısını değerlendirdi.Tropper İsrail ordusu radyosuna verdiği mülakatta "Uluslararası değerlendirmeleri dikkate almamız gerekiyor; ABD çok önemli ama sonuçta savaşı biz yönetiyoruz" dedi.Filistin Yönetimi'ne fon aktarımıyla ilgili olarak da konuşan Tropper şunları söyledi: "Bakan Gallant haklı, Filistin Yönetimine fon aktarmamız gerekiyor. Büyük bir istekle değil ama stratejik ve güvenlik açısından yapılması gereken doğru şey bu."

https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-baskani-bidendan-israile-dur-cagrisi-1076990196.html

israil

filistin

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