https://sputniknews.com.tr/20231102/bidenin-duraklayin-cagrisina-israilden-yanit-savasi-biz-yonetiyoruz-1076992681.html
Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruz
Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruz
Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Tropper, ABD Başkanı Biden'ın 'duraklama' çağrısına yanıt verdi. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T12:36+0300
2023-11-02T12:36+0300
2023-11-02T12:38+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
joe biden
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Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Chili Tropper, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmalara 'duraklama' çağrısını değerlendirdi.Tropper İsrail ordusu radyosuna verdiği mülakatta "Uluslararası değerlendirmeleri dikkate almamız gerekiyor; ABD çok önemli ama sonuçta savaşı biz yönetiyoruz" dedi.Filistin Yönetimi'ne fon aktarımıyla ilgili olarak da konuşan Tropper şunları söyledi: "Bakan Gallant haklı, Filistin Yönetimine fon aktarmamız gerekiyor. Büyük bir istekle değil ama stratejik ve güvenlik açısından yapılması gereken doğru şey bu."
https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-baskani-bidendan-israile-dur-cagrisi-1076990196.html
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Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruz
12:36 02.11.2023 (güncellendi: 12:38 02.11.2023) Abone ol
Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Tropper, ABD Başkanı Biden'ın 'duraklama' çağrısına yanıt verdi.
Güvenlik Kabinesi üyesi Bakan Chili Tropper, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmalara 'duraklama' çağrısını değerlendirdi.
Tropper İsrail ordusu radyosuna verdiği mülakatta "Uluslararası değerlendirmeleri dikkate almamız gerekiyor; ABD çok önemli ama sonuçta savaşı biz yönetiyoruz" dedi.
Filistin Yönetimi'ne fon aktarımıyla ilgili olarak da konuşan Tropper şunları söyledi: "Bakan Gallant haklı, Filistin Yönetimine fon aktarmamız gerekiyor. Büyük bir istekle değil ama stratejik ve güvenlik açısından yapılması gereken doğru şey bu."