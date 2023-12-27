https://sputniknews.com.tr/20231227/kuba-lideri-gazzedeki-eylemleri-nedeniyle-israili-terorist-devlet-olarak-nitelendirdi-1079014300.html

Küba lideri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'i ‘terörist devlet’ olarak nitelendirdi

Küba lideri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'i ‘terörist devlet’ olarak nitelendirdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail ordusunun eylemlerini ‘tüm insanlığın aşağılanması’ olarak değerlendirirken, Ortadoğu ülkesini ‘terörist devlet’... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T09:51+0300

2023-12-27T09:51+0300

2023-12-27T09:51+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

latin amerika

küba

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X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) İsrail’in Gazze’deki eylemlerini değerlendiren Küba lideri, İsrail'in Gazze Şeridi’nde tüm insanlığı aşağılayıcı eylemlerde bulunduğunu vurgularken, İsrail'in terör devleti olduğunu yazdı.“Terörist devlet İsrail’in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım, tüm insanlık için bir aşağılamadır” diyen Miguel Diaz-Canel, açıklamasının devamında, “Daha ne kadar bu dokunulmazlıkları sürecek? İşledikleri cinayetler daha ne kadar cezasız kalacak? Hiçbir zaman kayıtsız kalmayanlardan biri olan Küba, ‘Filistin'i savunan ses’ olarak tepkisini dile getirmeyi her zaman sürdürecek” ifadelerini kullandı.Latin Amerika İsrail’e tepkiliKara işgalini genişletmeye devam eden İsrail ordusu, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürürken, Latin Amerika ülkeleri peş peşe İsrail’e tepkisini dile getirmekten çekinmiyor.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki silahlı faaliyetlerinin çok sayıda çocuğun ölümüne neden olduğunu belirterek söz konusu faaliyetleri insanlık dışı zulüm olarak nitelendirdi.Kolombiyalı Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurmasının bir savaş suçu olduğunu söyledi.Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, hükümetin ‘İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırgan ve orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak için’ ilişkileri kesme kararı aldığını duyurdu.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da ateşkes çağrısı yaparken, Brezilya, Porto Riko, Şili ve Ekvador'da da bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor.Yakın zamanda Mısır televizyonuna demeç veren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'de Filistin yönetimini istemediğine dikkat çekerek, "İsrail, burada kalmak ve Filistin topraklarından parçalar koparmak istiyor. Ancak dünya bunu kabul etmiyor. Teorik olarak ABD de buna karşı" diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231206/nikaraguadan-filistine-destek-ziyareti-1078124864.html

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gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, latin amerika, küba