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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/kuba-lideri-gazzedeki-eylemleri-nedeniyle-israili-terorist-devlet-olarak-nitelendirdi-1079014300.html
Küba lideri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'i ‘terörist devlet’ olarak nitelendirdi
Küba lideri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'i ‘terörist devlet’ olarak nitelendirdi
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail ordusunun eylemlerini ‘tüm insanlığın aşağılanması’ olarak değerlendirirken, Ortadoğu ülkesini ‘terörist devlet’... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T09:51+0300
2023-12-27T09:51+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
latin amerika
küba
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X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) İsrail’in Gazze’deki eylemlerini değerlendiren Küba lideri, İsrail'in Gazze Şeridi’nde tüm insanlığı aşağılayıcı eylemlerde bulunduğunu vurgularken, İsrail'in terör devleti olduğunu yazdı.“Terörist devlet İsrail’in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım, tüm insanlık için bir aşağılamadır” diyen Miguel Diaz-Canel, açıklamasının devamında, “Daha ne kadar bu dokunulmazlıkları sürecek? İşledikleri cinayetler daha ne kadar cezasız kalacak? Hiçbir zaman kayıtsız kalmayanlardan biri olan Küba, ‘Filistin'i savunan ses’ olarak tepkisini dile getirmeyi her zaman sürdürecek” ifadelerini kullandı.Latin Amerika İsrail’e tepkiliKara işgalini genişletmeye devam eden İsrail ordusu, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürürken, Latin Amerika ülkeleri peş peşe İsrail’e tepkisini dile getirmekten çekinmiyor.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki silahlı faaliyetlerinin çok sayıda çocuğun ölümüne neden olduğunu belirterek söz konusu faaliyetleri insanlık dışı zulüm olarak nitelendirdi.Kolombiyalı Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurmasının bir savaş suçu olduğunu söyledi.Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, hükümetin ‘İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırgan ve orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak için’ ilişkileri kesme kararı aldığını duyurdu.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da ateşkes çağrısı yaparken, Brezilya, Porto Riko, Şili ve Ekvador'da da bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor.Yakın zamanda Mısır televizyonuna demeç veren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'de Filistin yönetimini istemediğine dikkat çekerek, "İsrail, burada kalmak ve Filistin topraklarından parçalar koparmak istiyor. Ancak dünya bunu kabul etmiyor. Teorik olarak ABD de buna karşı" diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231206/nikaraguadan-filistine-destek-ziyareti-1078124864.html
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Küba lideri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'i ‘terörist devlet’ olarak nitelendirdi

09:51 27.12.2023
© AFP 2023 / YAMIL LAGEKüba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / YAMIL LAGE
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail ordusunun eylemlerini ‘tüm insanlığın aşağılanması’ olarak değerlendirirken, Ortadoğu ülkesini ‘terörist devlet’ olarak nitelendirdi.
X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) İsrail’in Gazze’deki eylemlerini değerlendiren Küba lideri, İsrail'in Gazze Şeridi’nde tüm insanlığı aşağılayıcı eylemlerde bulunduğunu vurgularken, İsrail'in terör devleti olduğunu yazdı.
Terörist devlet İsrail’in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım, tüm insanlık için bir aşağılamadır” diyen Miguel Diaz-Canel, açıklamasının devamında, “Daha ne kadar bu dokunulmazlıkları sürecek? İşledikleri cinayetler daha ne kadar cezasız kalacak? Hiçbir zaman kayıtsız kalmayanlardan biri olan Küba, ‘Filistin'i savunan ses’ olarak tepkisini dile getirmeyi her zaman sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Latin Amerika İsrail’e tepkili

Kara işgalini genişletmeye devam eden İsrail ordusu, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürürken, Latin Amerika ülkeleri peş peşe İsrail’e tepkisini dile getirmekten çekinmiyor.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki silahlı faaliyetlerinin çok sayıda çocuğun ölümüne neden olduğunu belirterek söz konusu faaliyetleri insanlık dışı zulüm olarak nitelendirdi.
Kolombiyalı Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurmasının bir savaş suçu olduğunu söyledi.
Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, hükümetin ‘İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırgan ve orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak için’ ilişkileri kesme kararı aldığını duyurdu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da ateşkes çağrısı yaparken, Brezilya, Porto Riko, Şili ve Ekvador'da da bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor.
Yakın zamanda Mısır televizyonuna demeç veren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'de Filistin yönetimini istemediğine dikkat çekerek, "İsrail, burada kalmak ve Filistin topraklarından parçalar koparmak istiyor. Ancak dünya bunu kabul etmiyor. Teorik olarak ABD de buna karşı" diye konuşmuştu.
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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