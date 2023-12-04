https://sputniknews.com.tr/20231204/sili-devlet-baskani-boric-israilin-gazzedeki-faaliyetleri-insanlik-disi-zulum-1078052554.html
Şili Devlet Başkanı Boric: İsrail'in Gazze'deki faaliyetleri insanlık dışı zulüm
Şili Devlet Başkanı Boric: İsrail'in Gazze'deki faaliyetleri insanlık dışı zulüm
Şili Devlet Başkanı Boric, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki silahlı faaliyetlerinin çok sayıda çocuğun ölümüne neden olduğunu... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T12:15+0300
2023-12-04T12:15+0300
2023-12-04T12:15+0300
israil- filistin çatışması
şili
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
benyamin netahyahu
gabriel boric
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Instagram hesabından Gazze Şeridi'nde ölen çocukların sayısıyla ilgili bir habere dair açıklama yapan Gabriel Boric, "Netanyahu ve hükümetinin insanlık dışı zulmü" ifadelerini kullandı.UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail bombardımanının 48. günü itibarıyla Gazze'de 5 bin 300'den fazla çocuğun öldüğünü ve Gazze Şeridi'nin çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu vurgulamıştı.İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladıİsrail ordusu, abluka altında 1,8 milyon insanın yerinden edildiği Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıklayarak güneydeki Han Yunus'un doğusuna saldırılarını başlattı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor" dedi.İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen "kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını" aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 esirin bulunduğunu ifade ederek "esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını" savundu.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 523'e yükseldi.İsrail'in saldırılarında 281 sağlık çalışanı öldürüldü, 56 ambulans ve 56 sağlık kurumu kullanılamaz hale geldi, 20 hastane ile 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/diplomatik-kaynak-erdogan-gazzedeki-diplomatik-cabalarini-bu-hafta-da-surdurecek-1078045975.html
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şili, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netahyahu, gabriel boric
şili, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netahyahu, gabriel boric
Şili Devlet Başkanı Boric: İsrail'in Gazze'deki faaliyetleri insanlık dışı zulüm
Şili Devlet Başkanı Boric, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki silahlı faaliyetlerinin çok sayıda çocuğun ölümüne neden olduğunu belirterek söz konusu faaliyetleri insanlık dışı zulüm olarak nitelendirdi.
Instagram hesabından Gazze Şeridi'nde ölen çocukların sayısıyla ilgili bir habere dair açıklama yapan Gabriel Boric, "Netanyahu ve hükümetinin insanlık dışı zulmü" ifadelerini kullandı.
UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail bombardımanının 48. günü itibarıyla Gazze'de 5 bin 300'den fazla çocuğun öldüğünü ve Gazze Şeridi'nin çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu vurgulamıştı.
İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı
İsrail ordusu, abluka altında 1,8 milyon insanın yerinden edildiği Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıklayarak güneydeki Han Yunus'un doğusuna saldırılarını başlattı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam edeceklerini belirterek "İsrail ordusu, Hamas'ın her yerleşkesine doğru hareket ediyor" dedi.
İsrail'in şehir alanlarında ilerleyen "kara birliklerine destek olmak için yoğun biçimde hava desteğinin kullanıldığını" aktaran Hagari, Gazze Şeridi'nde hala daha 137 esirin bulunduğunu ifade ederek "esirlerin sürekli akıllarında olduğunu, sürekli buna yönelik istihbarat ve harekat değerlendirmeleri yaptıklarını, güç uygularken esirlerin hayatını riske atmamak için sürekli istihbarat topladıklarını" savundu.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 523'e yükseldi.
İsrail'in saldırılarında 281 sağlık çalışanı öldürüldü, 56 ambulans ve 56 sağlık kurumu kullanılamaz hale geldi, 20 hastane ile 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.