https://sputniknews.com.tr/20231206/nikaraguadan-filistine-destek-ziyareti-1078124864.html

Nikaragua'dan Filistin'e destek ziyareti

Nikaragua'dan Filistin'e destek ziyareti

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada'nın, Filistin'e destek ve dayanışma ziyareti kapsamında Ramallah'a gittiği bildirildi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T08:42+0300

2023-12-06T08:42+0300

2023-12-06T09:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

latin amerika

nikaragua

venezuela

venezüella

brezilya

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19 digital.com internet sitesinin haberine göre, Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, açıklamasında, Dışişleri Bakanı Moncada'nın, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın talimatları doğrultusunda Filistin'e destek için Ramallah'a gittiğini belirtti.Murillo, "24 saatten fazla süren yolculuğun ardından Nikaragua hükümetinin desteği kahraman Filistin'in Ramallah şehrine ulaştı. Komutanımızın dışişleri bakanımıza verdiği misyon ve halkımızın en kardeşçe dayanışması yerine iletildi" ifadesini kullandı.İsrail'in Filistin halkına ‘acımasız’ saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Murillo, Nikaragua Dışişleri Bakanı Moncada'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söyledi.Filistin Devleti'nin tanınmasını destekleyen ve Ramallah'ta büyükelçiliği olan Nikaragua'nın aynı zamanda İsrail ile de diplomatik ilişkileri bulunuyor.Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yardım taşıyan uluslararası bir filoya yönelik saldırısının ardından Haziran 2010'da İsrail ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.Latin Amerika İsrail’e tepkiliKara işgalini genişletmeye devam eden İsrail ordusu, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürürken, Latin Amerika ülkeleri peş peşe İsrail’e tepkisini dile getirmekten çekinmiyor.Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki silahlı faaliyetlerinin çok sayıda çocuğun ölümüne neden olduğunu belirterek söz konusu faaliyetleri insanlık dışı zulüm olarak nitelendirdi.Kolombiyalı Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen bir ambulansı vurmasının bir savaş suçu olduğunu söyledi.Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, hükümetin ‘İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırgan ve orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak için’ ilişkileri kesme kararı aldığını duyurdu.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da ateşkes çağrısı yaparken, Brezilya, Porto Riko, Şili ve Ekvador'da da bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-ordusu-gazze-saldirilarini-gece-boyunca-surdurdu-1078124057.html

israil

gazze

gazze şeridi

latin amerika

nikaragua

venezuela

venezüella

brezilya

şili

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, latin amerika, nikaragua, venezuela, venezüella, brezilya, şili, kolombiya