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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-israil-ile-hamas-arasindaki-ateskes-gerilimi-azaltma-umudu-veriyor-1077658232.html
Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor
Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail ile Filistin Hamas hareketi arasında onaylanan ‘insani ateşkes kararının bölgedeki gerilimin azalması için... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T09:03+0300
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Sputnik radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bu (ateşkes ilanı) alınan ve gerilimi azaltmanın mümkün olduğuna dair hala umut veren en önemli karardır” ifadelerini kullandı.Zaharova, müşterek kararla belirlenen insani aranın taraflar tarafından bozulmamasının önemli olduğunu da eklerken şöyle konuştu:Arabulucu Katar’dan umut veren açıklama: Ateşkes uzatılabilirAteşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak, halihazırda bilinen ayrıntılara ek olarak, anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artırılacağını ve ateşkesin uzatılabileceğini resmi olarak bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/katar-gazzede-ateskesin-yururluge-girme-zamani-24-saat-icinde-belli-olacak-1077658037.html
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Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor

09:03 22.11.2023 (güncellendi: 09:04 22.11.2023)
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail ile Filistin Hamas hareketi arasında onaylanan ‘insani ateşkes kararının bölgedeki gerilimin azalması için umut verdiğini söyledi.
Sputnik radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bu (ateşkes ilanı) alınan ve gerilimi azaltmanın mümkün olduğuna dair hala umut veren en önemli karardır” ifadelerini kullandı.
Zaharova, müşterek kararla belirlenen insani aranın taraflar tarafından bozulmamasının önemli olduğunu da eklerken şöyle konuştu:
Moskova, İsrail ile Hamas arasında 4 günlük insani ara konusunda anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyor. Rusya'nın çatışmanın başlangıcından bu yana istediği şey de buydu. Aynı zamanda Katar'ın bu anlaşmanın imzalanmasındaki özel çabalarını da önemli bularak not ediyor, uluslararası toplumun gerilimi azaltma çağrısının pratikte uygulanmasını vurguluyor, hedefliyoruz.”

Arabulucu Katar’dan umut veren açıklama: Ateşkes uzatılabilir

Ateşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak, halihazırda bilinen ayrıntılara ek olarak, anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artırılacağını ve ateşkesin uzatılabileceğini resmi olarak bildirdi.
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
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