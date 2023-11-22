https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-israil-ile-hamas-arasindaki-ateskes-gerilimi-azaltma-umudu-veriyor-1077658232.html
Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor
Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail ile Filistin Hamas hareketi arasında onaylanan ‘insani ateşkes kararının bölgedeki gerilimin azalması için... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T09:03+0300
2023-11-22T09:03+0300
2023-11-22T09:04+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ateşkes
ateşkes anlaşması
hamas
katar
rusya dışişleri bakanlığı
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Sputnik radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bu (ateşkes ilanı) alınan ve gerilimi azaltmanın mümkün olduğuna dair hala umut veren en önemli karardır” ifadelerini kullandı.Zaharova, müşterek kararla belirlenen insani aranın taraflar tarafından bozulmamasının önemli olduğunu da eklerken şöyle konuştu:Arabulucu Katar’dan umut veren açıklama: Ateşkes uzatılabilirAteşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak, halihazırda bilinen ayrıntılara ek olarak, anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artırılacağını ve ateşkesin uzatılabileceğini resmi olarak bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/katar-gazzede-ateskesin-yururluge-girme-zamani-24-saat-icinde-belli-olacak-1077658037.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, ateşkes anlaşması, hamas, katar, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, ateşkes anlaşması, hamas, katar, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor
09:03 22.11.2023 (güncellendi: 09:04 22.11.2023)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail ile Filistin Hamas hareketi arasında onaylanan ‘insani ateşkes kararının bölgedeki gerilimin azalması için umut verdiğini söyledi.
Sputnik radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bu (ateşkes ilanı) alınan ve gerilimi azaltmanın mümkün olduğuna dair hala umut veren en önemli karardır” ifadelerini kullandı.
Zaharova, müşterek kararla belirlenen insani aranın taraflar tarafından bozulmamasının önemli olduğunu da eklerken şöyle konuştu:
Moskova, İsrail ile Hamas arasında 4 günlük insani ara konusunda anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyor. Rusya'nın çatışmanın başlangıcından bu yana istediği şey de buydu. Aynı zamanda Katar'ın bu anlaşmanın imzalanmasındaki özel çabalarını da önemli bularak not ediyor, uluslararası toplumun gerilimi azaltma çağrısının pratikte uygulanmasını vurguluyor, hedefliyoruz.”
Arabulucu Katar’dan umut veren açıklama: Ateşkes uzatılabilir
Ateşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak, halihazırda bilinen ayrıntılara ek olarak, anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artırılacağını ve ateşkesin uzatılabileceğini resmi olarak bildirdi.