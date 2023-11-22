https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-israil-ile-hamas-arasindaki-ateskes-gerilimi-azaltma-umudu-veriyor-1077658232.html

Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor

Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail ile Filistin Hamas hareketi arasında onaylanan ‘insani ateşkes kararının bölgedeki gerilimin azalması için... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T09:03+0300

2023-11-22T09:03+0300

2023-11-22T09:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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katar

rusya dışişleri bakanlığı

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Sputnik radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Bu (ateşkes ilanı) alınan ve gerilimi azaltmanın mümkün olduğuna dair hala umut veren en önemli karardır” ifadelerini kullandı.Zaharova, müşterek kararla belirlenen insani aranın taraflar tarafından bozulmamasının önemli olduğunu da eklerken şöyle konuştu:Arabulucu Katar’dan umut veren açıklama: Ateşkes uzatılabilirAteşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak, halihazırda bilinen ayrıntılara ek olarak, anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artırılacağını ve ateşkesin uzatılabileceğini resmi olarak bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231122/katar-gazzede-ateskesin-yururluge-girme-zamani-24-saat-icinde-belli-olacak-1077658037.html

israil

gazze

gazze şeridi

katar

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