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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/katar-gazzede-ateskesin-yururluge-girme-zamani-24-saat-icinde-belli-olacak-1077658037.html
Katar: Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girme zamanı 24 saat içinde belli olacak
Katar: Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girme zamanı 24 saat içinde belli olacak
Katar Dışişleri Bakanlığı, X platformundan İsrail ile Hamas arasında varılan arabuluculuğunu üstlendiği insani ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T08:50+0300
2023-11-22T08:50+0300
israil- filistin çatışması
katar
israil
hamas
ateşkes
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Açıklamada, "İnsani bir ara verildi" denilen ateşkes için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın arabulucu olarak gösterdiği çabanın başarıya ulaştığı kaydedildi.Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Katar yönetimince, ‘İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın’ ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını belirtti.Çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin de olduğu aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan sivillerden oluşan kadın ve çocuk 50 kişinin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden de bazı sivillerin serbest bırakılacağı ifade edildi.Anlaşmaya göre, Gazze'ye yakıt da dahil olmak üzere insani yardım tırlarının girişi sağlanacak.Katar'ın gerilimin azaltılması, kan dökülmesinin durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik süren diplomatik çabaları sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Mısır ve ABD'nin anlaşmaya varılması yönünde gösterdikleri çabadan dolayı takdirle karşılandığı kaydedildi.İsrail ve Hamas anlaşmayı onayladığını duyurduİsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği ifade edilirken, İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.Öte yandan Hamas Hareketi de esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas konuya dair yazılı açıklamasında, geçici ateşkesin 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bilgisini paylaştı.Anlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük ateşkes süresince yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/canli--israil-sonunda-onayladi-ablukanin-47-gununde-gazzede-ateskes-karari-1077657442.html
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Katar: Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girme zamanı 24 saat içinde belli olacak

08:50 22.11.2023
© AP Photo / Lindsey Wassonİsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Lindsey Wasson
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Katar Dışişleri Bakanlığı, X platformundan İsrail ile Hamas arasında varılan arabuluculuğunu üstlendiği insani ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İnsani bir ara verildi" denilen ateşkes için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın arabulucu olarak gösterdiği çabanın başarıya ulaştığı kaydedildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Katar yönetimince, ‘İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın’ ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını belirtti.
Çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün olacağı ve bu sürenin uzatılma ihtimalinin de olduğu aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan sivillerden oluşan kadın ve çocuk 50 kişinin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden de bazı sivillerin serbest bırakılacağı ifade edildi.
Anlaşmaya göre, Gazze'ye yakıt da dahil olmak üzere insani yardım tırlarının girişi sağlanacak.
Katar'ın gerilimin azaltılması, kan dökülmesinin durdurulması ve sivillerin korunmasına yönelik süren diplomatik çabaları sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Mısır ve ABD'nin anlaşmaya varılması yönünde gösterdikleri çabadan dolayı takdirle karşılandığı kaydedildi.

İsrail ve Hamas anlaşmayı onayladığını duyurdu

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.
Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.
İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği ifade edilirken, İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.
Öte yandan Hamas Hareketi de esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas konuya dair yazılı açıklamasında, geçici ateşkesin 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bilgisini paylaştı.
Anlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük ateşkes süresince yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.
İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.
İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
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