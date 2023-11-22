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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/canli--israil-sonunda-onayladi-ablukanin-47-gununde-gazzede-ateskes-karari-1077657442.html
CANLI | İsrail sonunda onayladı: Ablukanın 47. gününde ‘Gazze’de ateşkes’ kararı
CANLI | İsrail sonunda onayladı: Ablukanın 47. gününde ‘Gazze’de ateşkes’ kararı
Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde 4 günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını ve İsrail'in tüm çatışmalarını... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye

CANLI | İsrail sonunda onayladı: Ablukanın 47. gününde ‘Gazze’de ateşkes’ kararı

08:30 22.11.2023 (güncellendi: 08:42 22.11.2023)
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Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde 4 günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını ve İsrail'in tüm çatışmalarını durdurduğunu duyurdu.
Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Bu kararı teyit eden İsrail hükümeti, 47 gündür aralıksız saldırdığı Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.
Açıklamada, ‘her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı’ belirtildi.
Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını vurguladı.
Anlaşmaya göre, ‘50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı’, bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.
Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

Arabulucu Katar’dan umut veren açıklama: Ateşkes uzatılabilir

Ateşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak, halihazırda bilinen ayrıntılara ek olarak, anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artırılacağını ve ateşkesin uzatılabileceğini resmi olarak bildirdi.

7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze’de ilk ateşkes anlaşmasının ayrıntıları:

150 Filistinli mahkum karşılığında 50 İsrailli rehine, kadın ve 19 yaş altı çocuk serbest bırakılacak,
Gazze Şeridi'nin her bölgesine insani yardıma izin verilecek,
Ateşkes sırasında İsrail, Gazze Şeridi'nin güney kısmı üzerindeki uçuşları tamamen durduracak, kuzeyde ise saat 10.00'dan 16.00'a kadar 6 saat süreyle uçuşlar yasaklanacak,
İsrail, ateşkes süresince Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri tutuklamama ve Filistinlilerin bölgenin kuzeyi ile güneyi arasındaki Salahaddin Yolu boyunca hareket özgürlüğünü güvence altına alma sözü verdi.
Hamas, ateşkese rağmen Filistin halkını korumak için tetikte kalacağı sözü verdi.
İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
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10:16 22.11.2023
Von der Leyen: Geçici ateşkesi Gazze'ye insani yardımın artırılması için kullanacağız
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmayı tüm kalbiyle memnuniyetle karşıladığını ve geçici ateşkesi insani yardımı artırmak için kullanacaklarını belirtti.
AB Komisyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada von der Leyen, "50 rehinenin serbest bırakılmasına ve silahlı faaliyetlere ara verilmesine ilişkin anlaşmayı tüm kalbimle memnuniyetle karşılıyorum. AB Komisyonu, bu duraklamayı Gazze'ye insani yardımın artırılması amacıyla kullanmak için mümkün olan her şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.
10:16 22.11.2023
Blinken: İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma önemli bir ilerleme
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile Hamas arasında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasını önemli bir ilerleme olarak niteledi.
X hesabından açıklama yapan Blinken, "Bugünkü netice, ABD hükümetinin yorulmak bilmeyen diplomasisinin ve aralıksız çabalarının sonucudur. Bu anlaşma önemli bir ilerlemeye işaret etse de, Hamas Gazze'de rehinleri tutmaya devam ettiği sürece dinlenmeyeceğiz" dedi.
10:14 22.11.2023
İsrail, anlaşma uyarınca serbest kalabilecek 300 Filistinlinin listesini yayınladı

İsrail Adalet Bakanlığı, Hamas'la varılan anlaşma kapsamında serbest bırakılabilecek 300 Filistinli hükümlünün yer aldığı listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Filistinli hükümlülerin listesinde sadece kadınlar yer alıyor. Anlaşmanın ilk 4 günlük ateşkesin devamını getirecek şekilde uzatılması halinde listedeki tüm Filistinliler serbest kalabilecek.

Anlaşmaya göre 4 günlük ateşkes sürecinde serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin salıverilecek. Anlaşmanın uzatılması halinde taraflar, bu sayıları artırabilecek.
09:16 22.11.2023
Rus vatandaşlarının Gazze’den tahliyesi sürüyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar nedeniyle bölgeden tahliye edilen 28 Rus vatandaşı ve aile fertlerinin başkent Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na indiğini duyurdu.
Daha önce, Filistin bölgesinden tahliye edilen 117 Rus vatandaşı ve aile üyelerinin bakanlığa bağlı özel uçakla Mısır’dan başkent Moskova’ya geldiği hatırlatılan açıklamada, “28 Rus ve aile üyeleri daha Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından Moskova'ya ulaştırıldı. Bakanlığa bağlı Il-76 nakliye uçağı ile Gazze Şeridi'nden tahliye edilen vatandaşlarla birlikte Domodedovo havaalanına indi” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, insani misyonunun başlangıcından bu yana 553 Rus vatandaşının Rusya’ya tahliyesinin gerçekleştirildiğini ekledi.
08:47 22.11.2023
İsrail basını, Hamas'ın elindeki esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağını iddia etti.
İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasını görüşmek için Başbakan Benyamin Netanyahu'nun başkanlığında toplanan kabineden haberler yerel basına sızmaya başladı.
İbranice basında yer alan haberde, bakanların Hamas'ın elindeki esirlerinin bir kısmının serbest bırakılmasına perşembe başlanacağına ilişkin bilgilendirildiği öne sürüldü.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Başbakanlık Ofisi'nin serbest bırakılacak esirlerin ülkelerine getirilmesi süreci için 5 aşamalı bir süreç planladığını bildirdi.
08:33 22.11.2023
Katar: Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girme zamanı 24 saat içinde belli olacak
Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğinin 24 saat içerisinde ilan edileceğini duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığı, X platformundan İsrail ile Hamas arasında varılan insani ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İnsani bir ara verildi" denilen ateşkes için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın arabulucu olarak gösterdiği çabanın başarıya ulaştığı kaydedildi.
08:30 22.11.2023
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkesle ilgili resmi açıklama yayınlandı
Ateşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, kamuoyuna sunduğu resmi bildiride, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmanın süresinin uzayabileceği ifadesinde bulundu.
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