CANLI | İsrail sonunda onayladı: Ablukanın 47. gününde ‘Gazze’de ateşkes’ kararı

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail ile Gazze Şeridi'nde 4 günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını ve İsrail'in tüm çatışmalarını durdurduğunu duyurdu.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Bu kararı teyit eden İsrail hükümeti, 47 gündür aralıksız saldırdığı Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamada, ‘her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı’ belirtildi.

Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını vurguladı.

Anlaşmaya göre, ‘50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı’, bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

Arabulucu Katar’dan umut veren açıklama: Ateşkes uzatılabilir

Ateşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak, halihazırda bilinen ayrıntılara ek olarak, anlaşmanın ilerleyen aşamalarında serbest bırakılanların sayısının artırılacağını ve ateşkesin uzatılabileceğini resmi olarak bildirdi.

7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze’de ilk ateşkes anlaşmasının ayrıntıları:

150 Filistinli mahkum karşılığında 50 İsrailli rehine, kadın ve 19 yaş altı çocuk serbest bırakılacak, 150 Filistinli mahkum karşılığında 50 İsrailli rehine, kadın ve 19 yaş altı çocuk serbest bırakılacak, Gazze Şeridi'nin her bölgesine insani yardıma izin verilecek, Gazze Şeridi'nin her bölgesine insani yardıma izin verilecek, Ateşkes sırasında İsrail, Gazze Şeridi'nin güney kısmı üzerindeki uçuşları tamamen durduracak, kuzeyde ise saat 10.00'dan 16.00'a kadar 6 saat süreyle uçuşlar yasaklanacak, Ateşkes sırasında İsrail, Gazze Şeridi'nin güney kısmı üzerindeki uçuşları tamamen durduracak, kuzeyde ise saat 10.00'dan 16.00'a kadar 6 saat süreyle uçuşlar yasaklanacak, İsrail, ateşkes süresince Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri tutuklamama ve Filistinlilerin bölgenin kuzeyi ile güneyi arasındaki Salahaddin Yolu boyunca hareket özgürlüğünü güvence altına alma sözü verdi. İsrail, ateşkes süresince Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri tutuklamama ve Filistinlilerin bölgenin kuzeyi ile güneyi arasındaki Salahaddin Yolu boyunca hareket özgürlüğünü güvence altına alma sözü verdi. Hamas, ateşkese rağmen Filistin halkını korumak için tetikte kalacağı sözü verdi. Hamas, ateşkese rağmen Filistin halkını korumak için tetikte kalacağı sözü verdi.