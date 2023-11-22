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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-vatandaslarinin-buyuk-kismi-gazzeden-tahliye-edildi-1077682944.html
Rusya vatandaşlarının büyük kısmı Gazze’den tahliye edildi
Rusya vatandaşlarının büyük kısmı Gazze’den tahliye edildi
Gazze Şeridi’nde bulunan Rusya vatandaşlarının büyük kısmının bölgeden tahliye edilerek Moskova’ya ulaştırıldığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahliye... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T19:51+0300
2023-11-22T19:51+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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rus
rus
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Direktörü Aleksandr Kinşçak’ın yazılı açıklamasında, “İsrail, Mısır, Katar ve Filistin makamlarıyla işbirliği içinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışındaki temsilciliklerimizin ısrarlı çabaları sayesinde, Rusya vatandaşlarının Gazze’den tahliye süreci başarılı bir şekilde rayına girdi. Bugün itibariyle yurttaşlarımızın büyük kısmı artık bölgeyi terk etti ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaklarıyla Moskova’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.İlgili bilginin düzenli olarak kamuoyuna iletildiği belirtilen açıklamada, “Ortak eylemlerle tahliye tedbirlerini güvenli ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabileceğimizi umuyoruz” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/katar-gazzede-ateskesin-yururluge-girme-zamani-24-saat-icinde-belli-olacak-1077658037.html
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Rusya vatandaşlarının büyük kısmı Gazze’den tahliye edildi

19:51 22.11.2023
© Sputnik / МЧС РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoyun Kahire'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ilk Rusların bulunduğu konvoyun Kahire'ye doğru yola çıktığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / МЧС РФ
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Gazze Şeridi’nde bulunan Rusya vatandaşlarının büyük kısmının bölgeden tahliye edilerek Moskova’ya ulaştırıldığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahliye çalışmalarını güvenli ve eksiksiz tamamlamayı umduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Direktörü Aleksandr Kinşçak’ın yazılı açıklamasında, “İsrail, Mısır, Katar ve Filistin makamlarıyla işbirliği içinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışındaki temsilciliklerimizin ısrarlı çabaları sayesinde, Rusya vatandaşlarının Gazze’den tahliye süreci başarılı bir şekilde rayına girdi. Bugün itibariyle yurttaşlarımızın büyük kısmı artık bölgeyi terk etti ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaklarıyla Moskova’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.
İlgili bilginin düzenli olarak kamuoyuna iletildiği belirtilen açıklamada, “Ortak eylemlerle tahliye tedbirlerini güvenli ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabileceğimizi umuyoruz” dendi.
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
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