https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-vatandaslarinin-buyuk-kismi-gazzeden-tahliye-edildi-1077682944.html

Rusya vatandaşlarının büyük kısmı Gazze’den tahliye edildi

Rusya vatandaşlarının büyük kısmı Gazze’den tahliye edildi

Gazze Şeridi’nde bulunan Rusya vatandaşlarının büyük kısmının bölgeden tahliye edilerek Moskova’ya ulaştırıldığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahliye... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T19:51+0300

2023-11-22T19:51+0300

2023-11-22T19:51+0300

israil- filistin çatışması

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

gazze

gazze şeridi

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rus

şartlı tahliye

tahliye operasyonu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Direktörü Aleksandr Kinşçak’ın yazılı açıklamasında, “İsrail, Mısır, Katar ve Filistin makamlarıyla işbirliği içinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışındaki temsilciliklerimizin ısrarlı çabaları sayesinde, Rusya vatandaşlarının Gazze’den tahliye süreci başarılı bir şekilde rayına girdi. Bugün itibariyle yurttaşlarımızın büyük kısmı artık bölgeyi terk etti ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaklarıyla Moskova’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.İlgili bilginin düzenli olarak kamuoyuna iletildiği belirtilen açıklamada, “Ortak eylemlerle tahliye tedbirlerini güvenli ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabileceğimizi umuyoruz” dendi.

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gazze

gazze şeridi

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