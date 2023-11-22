https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-vatandaslarinin-buyuk-kismi-gazzeden-tahliye-edildi-1077682944.html
Rusya vatandaşlarının büyük kısmı Gazze’den tahliye edildi
Rusya vatandaşlarının büyük kısmı Gazze’den tahliye edildi
Gazze Şeridi’nde bulunan Rusya vatandaşlarının büyük kısmının bölgeden tahliye edilerek Moskova’ya ulaştırıldığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahliye... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T19:51+0300
2023-11-22T19:51+0300
2023-11-22T19:51+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
gazze
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rus
rus
şartlı tahliye
tahliye operasyonu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Direktörü Aleksandr Kinşçak’ın yazılı açıklamasında, “İsrail, Mısır, Katar ve Filistin makamlarıyla işbirliği içinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışındaki temsilciliklerimizin ısrarlı çabaları sayesinde, Rusya vatandaşlarının Gazze’den tahliye süreci başarılı bir şekilde rayına girdi. Bugün itibariyle yurttaşlarımızın büyük kısmı artık bölgeyi terk etti ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaklarıyla Moskova’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.İlgili bilginin düzenli olarak kamuoyuna iletildiği belirtilen açıklamada, “Ortak eylemlerle tahliye tedbirlerini güvenli ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabileceğimizi umuyoruz” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/katar-gazzede-ateskesin-yururluge-girme-zamani-24-saat-icinde-belli-olacak-1077658037.html
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filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
Rusya vatandaşlarının büyük kısmı Gazze’den tahliye edildi
Gazze Şeridi’nde bulunan Rusya vatandaşlarının büyük kısmının bölgeden tahliye edilerek Moskova’ya ulaştırıldığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahliye çalışmalarını güvenli ve eksiksiz tamamlamayı umduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Direktörü Aleksandr Kinşçak’ın yazılı açıklamasında, “İsrail, Mısır, Katar ve Filistin makamlarıyla işbirliği içinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışındaki temsilciliklerimizin ısrarlı çabaları sayesinde, Rusya vatandaşlarının Gazze’den tahliye süreci başarılı bir şekilde rayına girdi. Bugün itibariyle yurttaşlarımızın büyük kısmı artık bölgeyi terk etti ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaklarıyla Moskova’ya ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.
İlgili bilginin düzenli olarak kamuoyuna iletildiği belirtilen açıklamada, “Ortak eylemlerle tahliye tedbirlerini güvenli ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabileceğimizi umuyoruz” dendi.