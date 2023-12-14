https://sputniknews.com.tr/20231214/biden-yonetimi-calisanlarindan-beyaz-saray-onunde-ateskes-protestosu-1078451321.html

Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu

Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu

İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T11:23+0300

2023-12-14T11:23+0300

2023-12-14T11:23+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

abd

beyaz saray

ateşkes

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077657285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0dbe77e67cc815c747c67391b802eb4.jpg

Beyaz Saray'ın önünde toplanan ve Biden yönetiminin çeşitli yönetici kademelerinde görev yapan farklı dinlere mensup kişiler, Biden yönetimine, Gazze'de ateşkes için devreye girmesi için çağrı yaptı.Üzerinde "Başkan Biden, sizin kendi çalışanlarınız ateşkes talep ediyor" yazılı pankart taşıyan isimler, yaktıkları mumlarla İngilizce 'ateşkes' yazısını zemine yazdılar.Biden yönetimi çalışanları, yaptıkları yazılı açıklamada, "Geçici ateşkes 13 gün önce sona erdi ve biz Gazze'deki Filistinli sivillerin bombalanmasının, öldürülmelerinin ve zorla göç ettirilmelerinin aynen devam ettiğini görmekten dehşete düşmüş durumdayız" ifadesine yer verdi.ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul tarafından okunan açıklamada, geçici ateşkesin asla yeterli olmadığı, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına verdiği orantısız karşılığın kabul edilemez olduğu ve 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği belirtildi.Daha sonra kalabalık, 1 Aralık'tan bu yana Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yüksek sesle okudu ve ölenlerin anısına yere güller bıraktı.

https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, beyaz saray, ateşkes, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi