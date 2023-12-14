https://sputniknews.com.tr/20231214/biden-yonetimi-calisanlarindan-beyaz-saray-onunde-ateskes-protestosu-1078451321.html
Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu
Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu
İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T11:23+0300
2023-12-14T11:23+0300
2023-12-14T11:23+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
abd
beyaz saray
ateşkes
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
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Beyaz Saray'ın önünde toplanan ve Biden yönetiminin çeşitli yönetici kademelerinde görev yapan farklı dinlere mensup kişiler, Biden yönetimine, Gazze'de ateşkes için devreye girmesi için çağrı yaptı.Üzerinde "Başkan Biden, sizin kendi çalışanlarınız ateşkes talep ediyor" yazılı pankart taşıyan isimler, yaktıkları mumlarla İngilizce 'ateşkes' yazısını zemine yazdılar.Biden yönetimi çalışanları, yaptıkları yazılı açıklamada, "Geçici ateşkes 13 gün önce sona erdi ve biz Gazze'deki Filistinli sivillerin bombalanmasının, öldürülmelerinin ve zorla göç ettirilmelerinin aynen devam ettiğini görmekten dehşete düşmüş durumdayız" ifadesine yer verdi.ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul tarafından okunan açıklamada, geçici ateşkesin asla yeterli olmadığı, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına verdiği orantısız karşılığın kabul edilemez olduğu ve 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği belirtildi.Daha sonra kalabalık, 1 Aralık'tan bu yana Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yüksek sesle okudu ve ölenlerin anısına yere güller bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html
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joe biden, abd, beyaz saray, ateşkes, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
joe biden, abd, beyaz saray, ateşkes, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu
İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.
Beyaz Saray'ın önünde toplanan ve Biden yönetiminin çeşitli yönetici kademelerinde görev yapan farklı dinlere mensup kişiler, Biden yönetimine, Gazze'de ateşkes için devreye girmesi için çağrı yaptı.
Üzerinde "Başkan Biden, sizin kendi çalışanlarınız ateşkes talep ediyor" yazılı pankart taşıyan isimler, yaktıkları mumlarla İngilizce 'ateşkes' yazısını zemine yazdılar.
Biden yönetimi çalışanları, yaptıkları yazılı açıklamada, "Geçici ateşkes 13 gün önce sona erdi ve biz Gazze'deki Filistinli sivillerin bombalanmasının, öldürülmelerinin ve zorla göç ettirilmelerinin aynen devam ettiğini görmekten dehşete düşmüş durumdayız" ifadesine yer verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul tarafından okunan açıklamada, geçici ateşkesin asla yeterli olmadığı, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına verdiği orantısız karşılığın kabul edilemez olduğu ve 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği belirtildi.
Daha sonra kalabalık, 1 Aralık'tan bu yana Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yüksek sesle okudu ve ölenlerin anısına yere güller bıraktı.