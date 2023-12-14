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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/biden-yonetimi-calisanlarindan-beyaz-saray-onunde-ateskes-protestosu-1078451321.html
Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu
Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu
İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T11:23+0300
2023-12-14T11:23+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
abd
beyaz saray
ateşkes
israil
israil-filistin
filistin
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Beyaz Saray'ın önünde toplanan ve Biden yönetiminin çeşitli yönetici kademelerinde görev yapan farklı dinlere mensup kişiler, Biden yönetimine, Gazze'de ateşkes için devreye girmesi için çağrı yaptı.Üzerinde "Başkan Biden, sizin kendi çalışanlarınız ateşkes talep ediyor" yazılı pankart taşıyan isimler, yaktıkları mumlarla İngilizce 'ateşkes' yazısını zemine yazdılar.Biden yönetimi çalışanları, yaptıkları yazılı açıklamada, "Geçici ateşkes 13 gün önce sona erdi ve biz Gazze'deki Filistinli sivillerin bombalanmasının, öldürülmelerinin ve zorla göç ettirilmelerinin aynen devam ettiğini görmekten dehşete düşmüş durumdayız" ifadesine yer verdi.ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul tarafından okunan açıklamada, geçici ateşkesin asla yeterli olmadığı, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına verdiği orantısız karşılığın kabul edilemez olduğu ve 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği belirtildi.Daha sonra kalabalık, 1 Aralık'tan bu yana Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yüksek sesle okudu ve ölenlerin anısına yere güller bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/israil-abd-ile-anlasmazliklar-mevcut-gazzede-ateskes-olmayacak-1078436100.html
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joe biden, abd, beyaz saray, ateşkes, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
joe biden, abd, beyaz saray, ateşkes, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi

Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu

11:23 14.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail Gazze Protesto ateşkes
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.
Beyaz Saray'ın önünde toplanan ve Biden yönetiminin çeşitli yönetici kademelerinde görev yapan farklı dinlere mensup kişiler, Biden yönetimine, Gazze'de ateşkes için devreye girmesi için çağrı yaptı.
Üzerinde "Başkan Biden, sizin kendi çalışanlarınız ateşkes talep ediyor" yazılı pankart taşıyan isimler, yaktıkları mumlarla İngilizce 'ateşkes' yazısını zemine yazdılar.
Biden yönetimi çalışanları, yaptıkları yazılı açıklamada, "Geçici ateşkes 13 gün önce sona erdi ve biz Gazze'deki Filistinli sivillerin bombalanmasının, öldürülmelerinin ve zorla göç ettirilmelerinin aynen devam ettiğini görmekten dehşete düşmüş durumdayız" ifadesine yer verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul tarafından okunan açıklamada, geçici ateşkesin asla yeterli olmadığı, İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına verdiği orantısız karşılığın kabul edilemez olduğu ve 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiği belirtildi.
Daha sonra kalabalık, 1 Aralık'tan bu yana Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yüksek sesle okudu ve ölenlerin anısına yere güller bıraktı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Nahal Oz bölgesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliğini görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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