https://sputniknews.com.tr/20231014/rus-disisleri-bakanligi-dunyanin-geri-kalani-abdnin-pisligini-temizlemek-zorunda-kalacak-1076325770.html

Rus Dışişleri Bakanlığı: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak

Rus Dışişleri Bakanlığı: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, ABD'nin Filistin-İsrail konusunda "elinden geleni" yaptığını ve dünyanın geri kalanının Washington'un "pisliğini"... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T10:46+0300

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mariya zaharova

rus dışişleri

beyaz saray

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washington

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israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı Filistin-İsrail gerginliği hususunda yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin-İsrail konusunda "elinden geleni" yaptığını ve dünyanın geri kalanının Washington'un 'pisliğini' temizlemek zorunda kalacağını ifade etti.Beyaz Saray'ın çatışmada yer almak üzere İsrail'e askeri güç göndermeyeceğini açıklamasının ardından Telegram kanalında açıklama yapan Zaharova, ABD'nin politikası şu sözlerle açıkladı:Zaharova, ABD emlak piyasasındaki çöküşün neden olduğu 2008 mali krizindeki durumu da hatırlatarak açıklamasında, "Dünya ekonomisi bu patlamanın üzerinden bir ay geçmeden çöktü. Dünyayı kurtarmak G20'ye kalmıştı" cümlelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/zaharova-abdnin-hamasin-operasyon-hazirladigini-onceden-bilmemesi-imkansiz-1076265844.html

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mariya zaharova, rus dışişleri, beyaz saray, abd, washington, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu