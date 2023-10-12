https://sputniknews.com.tr/20231012/zaharova-abdnin-hamasin-operasyon-hazirladigini-onceden-bilmemesi-imkansiz-1076265844.html

Zaharova: ABD'nin, Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesi imkansız

Zaharova: ABD'nin, Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesi imkansız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, büyük bir istihbarat gücüne sahip ABD'nin Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesinin imkansız... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T11:33+0300

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Önceki gün ABD'nin Hamas'ın operasyonu öncesinde sessiz kalmasını Washington'un Ukrayna'daki Rus harekatından 4 ay önce bunu konuşmaya başlamasına dikkat çekerek eleştiren Zaharova, bu kez ABD'nin istihbarat gücünün altını çizerek Beyaz Saray'a tepki gösterdi.'Solovyev Live' adlı YouTube kanalına demeç veren Zaharova, "Hamas tarafından bu operasyon bir yıl boyunca hazırlanırken, hazırlık tam bir yıl sürdü, ABD'nin tüm istihbarat gücüyle bunu bilmiyor olması nasıl mümkün olabilir? Asla böyle bir şey olamaz" dedi.Zaharova, ABD'nin Ukrayna ve Donbass'taki Rus özel askeri harekatı başlamadan 4 ay önce bunu konuşmaya başladığını anımsatarak Washington'un binlerce ABD'linin yaşadığı en yakın müttefiki İsrail'e yönelik operasyon hakkında neden sessiz kaldığını sormuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Nasıl olur ki? ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgalini' 2021'in sonunda iki ay ve 2022'nin başında iki ay daha tüm dünyaya anlattı. Şimdiyse Washington, topraklarında binlerce Amerikan vatandaşının bulunduğu en yakın müttefikindeki en büyük askeri çatışmayı ıskaladı mı?" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231010/zaharova-ukrayna-harekatini-4-ay-once-konusmaya-baslayan-abd-hamasin-operasyonunda-neden-sustu-1076186170.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, ukrayna krizi, israil-filistin, hamas