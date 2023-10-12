Zaharova: ABD'nin, Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesi imkansız

Türkiye
SON DAKİKA | İsrail: Saldırılar sonucu 1 Türk vatandaşı öldü, diğeri ise kayıp
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bir Cumhuriyet değeri: Sümerbank fabrikaları
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
09:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Trafik sigortası ve otomotiv sektöründeki gelişmeler
12:00
88 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Otomobil hizmetlerini tek bir uygulamada toplayan Türk girişimi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
15:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
18:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
20:24
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Devlet Üretme Çiftlikleri
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
ABD'nin uçak gemilerinin bilinmeyenleri
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GÜN ORTASI
AYM, Can Atalay görüşmesini erteledi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231012/zaharova-abdnin-hamasin-operasyon-hazirladigini-onceden-bilmemesi-imkansiz-1076265844.html
Zaharova: ABD'nin, Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesi imkansız
Zaharova: ABD'nin, Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesi imkansız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, büyük bir istihbarat gücüne sahip ABD'nin Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesinin imkansız... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T11:33+0300
2023-10-12T11:33+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
abd
ukrayna
ukrayna krizi
israil-filistin
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065988650_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_4c4abb07b330fef6081a63240c498548.jpg
Önceki gün ABD'nin Hamas'ın operasyonu öncesinde sessiz kalmasını Washington'un Ukrayna'daki Rus harekatından 4 ay önce bunu konuşmaya başlamasına dikkat çekerek eleştiren Zaharova, bu kez ABD'nin istihbarat gücünün altını çizerek Beyaz Saray'a tepki gösterdi.'Solovyev Live' adlı YouTube kanalına demeç veren Zaharova, "Hamas tarafından bu operasyon bir yıl boyunca hazırlanırken, hazırlık tam bir yıl sürdü, ABD'nin tüm istihbarat gücüyle bunu bilmiyor olması nasıl mümkün olabilir? Asla böyle bir şey olamaz" dedi.Zaharova, ABD'nin Ukrayna ve Donbass'taki Rus özel askeri harekatı başlamadan 4 ay önce bunu konuşmaya başladığını anımsatarak Washington'un binlerce ABD'linin yaşadığı en yakın müttefiki İsrail'e yönelik operasyon hakkında neden sessiz kaldığını sormuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Nasıl olur ki? ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgalini' 2021'in sonunda iki ay ve 2022'nin başında iki ay daha tüm dünyaya anlattı. Şimdiyse Washington, topraklarında binlerce Amerikan vatandaşının bulunduğu en yakın müttefikindeki en büyük askeri çatışmayı ıskaladı mı?" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/zaharova-ukrayna-harekatini-4-ay-once-konusmaya-baslayan-abd-hamasin-operasyonunda-neden-sustu-1076186170.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065988650_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4121c0f5e0138e92e7e22ebc94f5e5de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, ukrayna krizi, israil-filistin, hamas
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ukrayna, ukrayna krizi, israil-filistin, hamas

Zaharova: ABD'nin, Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesi imkansız

11:33 12.10.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, büyük bir istihbarat gücüne sahip ABD'nin Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesinin imkansız olduğunu vurguladı.
Önceki gün ABD'nin Hamas'ın operasyonu öncesinde sessiz kalmasını Washington'un Ukrayna'daki Rus harekatından 4 ay önce bunu konuşmaya başlamasına dikkat çekerek eleştiren Zaharova, bu kez ABD'nin istihbarat gücünün altını çizerek Beyaz Saray'a tepki gösterdi.
'Solovyev Live' adlı YouTube kanalına demeç veren Zaharova, "Hamas tarafından bu operasyon bir yıl boyunca hazırlanırken, hazırlık tam bir yıl sürdü, ABD'nin tüm istihbarat gücüyle bunu bilmiyor olması nasıl mümkün olabilir? Asla böyle bir şey olamaz" dedi.
Zaharova, ABD'nin Ukrayna ve Donbass'taki Rus özel askeri harekatı başlamadan 4 ay önce bunu konuşmaya başladığını anımsatarak Washington'un binlerce ABD'linin yaşadığı en yakın müttefiki İsrail'e yönelik operasyon hakkında neden sessiz kaldığını sormuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Nasıl olur ki? ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgalini' 2021'in sonunda iki ay ve 2022'nin başında iki ay daha tüm dünyaya anlattı. Şimdiyse Washington, topraklarında binlerce Amerikan vatandaşının bulunduğu en yakın müttefikindeki en büyük askeri çatışmayı ıskaladı mı?" ifadelerini kullanmıştı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
DÜNYA
Zaharova: Ukrayna harekatını 4 ay önce konuşmaya başlayan ABD, Hamas'ın operasyonunda neden sustu?
10 Ekim, 10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала