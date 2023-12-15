https://sputniknews.com.tr/20231215/israil-ordusu-gazze-seridinde-bulunan-3-israilli-esiri-yanlislikla-oldurdugunu-acikladi-1078512204.html

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, katliam ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde, 3 esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü duyurdu. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T21:40+0300

2023-12-15T21:40+0300

2023-12-15T22:08+0300

israil

israil-filistin

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078279107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8163869c62194776ac53cc20451a417c.jpg

İsrail ordusundan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, “İsrail ordu güçleri ,Şucaiye’deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler” ifadelerine yer verildi.Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde “ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı” belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail’e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.İsrail ordusunun konuyu incelemeye başladığına işaret edilen açıklamada, olayın yaşandığı “bölgenin son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğu” savunuldu.Açıklamada, “Olaydan anında dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu, trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Ulusal misyonumuz, kayıp kişilerin yerini tespit etmek ve tüm rehineleri evlerine geri getirmektir” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/bm-israilin-saldirilari-3-ayini-tamamlarsa-misir-lubnan-ve-urdunde-230-bin-kisi-yoksullasacak-1078509110.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi