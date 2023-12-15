BM: İsrail'in saldırıları 3. ayını tamamlarsa, Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişi yoksullaşacak

© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR İsrail ordusu Gazze Şeridi saldırı © AFP 2023 / ZAIN JAAFAR

BM'den "İsrail'in saldırıları üçüncü ayını da tamamlarsa, Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişi yoksullaşacak ve bu ülkeler yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacak" açıklaması yapıldı.