BM: İsrail'in saldırıları 3. ayını tamamlarsa, Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişi yoksullaşacak

SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rus ordusu, gezegendeki en deneyimli ordu haline geldi
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
SESLİ HABER
‘ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor’
SESLİ HABER
NYT: ‘ABD, yeni strateji geliştirmesi için Ukrayna'ya bir general gönderecek’
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: ‘ABD'nin Moskova'yı zorlayacağı yönündeki iddialar ‘saçma’
SESLİ HABER
ABD basını: 'Ukrayna, ABD’den gerçek dışı beklentilere sahip’
SESLİ HABER
Fransız gazetesi: ‘Putin, uluslararası arenaya muzaffer bir şekilde döndü’
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna ordusunun seçkin tugayı çöküşün eşiğinde
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı: ‘Ukrayna, F-16 ve ATACMS tedarikinden yoksun kalabilir’
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Kiev'e: ‘Sonsuza dek kaybetti’
SESLİ HABER
Biden gafa doymuyor: Kendisine soru sormaya kalktı
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: ‘Ukrayna yanıtları yetersiz’
SESLİ HABER
Rusya: ‘NATO ve AB'nin Ukrayna'daki olaylara dahlinden kazançlı çıkan ABD oldu’
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul ett
SESLİ HABER
Slovakya: F-16’ların NATO üslerinden havalanması Rusya için kırmızı çizgi
SESLİ HABER
İtalya: ‘Ukrayna'nın AB üyeliği kısa sürede gerçekleşmeyecek’
SESLİ HABER
Rus uzman, Türkiye’nin F-16 sorununu değerlendirdi: ‘NATO, eşit ortaklar birliği değil’
SESLİ HABER
Zelenskiy'den itiraf: ‘Kiev'e yardım için ayrılan paranın büyük bölümü ABD'de kalıyor’
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Biden'a yönelik azil soruşturmasına resmen onay verdi
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, ruhu bakımından NATO’dan çok daha ŞİÖ’ye yakın’
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Batı, müzakereleri Ukrayna'da barışa ulaşmanın tek yolu olarak görüyor’
SESLİ HABER
BM'nin milyon dolarları kayboldu
SESLİ HABER
Zelenskiy cephedeki ‘çıkmazı’ kış koşullarına bağlamaya çalıştı
SESLİ HABER
İsviçreli vekil: Batı'da birçok kişi, Rusya'nın savunduğu değerleri paylaşıyor
SESLİ HABER
Hollanda Ukrayna'ya askeri yardımı kısabilir
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin ile Erdoğan yakın temas halinde
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, 'Ukrayna planından' vazgeçmiş değil
SESLİ HABER
Rus uzmandan ‘Montrö Sözleşmesi’ açıklaması: Türkiye'nin bölgesel merkez olma rolünü güçlendiriyor
SESLİ HABER
Batı basını: NATO, Ukrayna'nın artık Batı'nın ilgi odağı olmadığını itiraf etti
SESLİ HABER
Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı
SESLİ HABER
Putin satranç deneyimi ile ilgili bir anısını anlattı
SESLİ HABER
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusuyla kıyaslanamaz
SESLİ HABER
Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euro AB yardımı sunulmasını veto etti
SESLİ HABER
Rus uzman Yevseyev: ABD, Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasını engelliyor
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısını gündemine almayacak
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: NATO, Rusya'ya saldırmak için 2014’te Kiev'de darbe yaptı
SESLİ HABER
Rus uzman Markov: Putin, özellikle Türkiye’den olumlu bağlamda bahsetti