https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-savunma-bakani-misir-ve-katar-gelecekte-gazzede-bir-taraf-olamayacak--1078944797.html

İsrail Savunma Bakanı: Mısır ve Katar, gelecekte Gazze'de bir taraf olamayacak

İsrail Savunma Bakanı: Mısır ve Katar, gelecekte Gazze'de bir taraf olamayacak

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını savundu. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T10:46+0300

2023-12-26T10:46+0300

2023-12-26T10:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

gazze

filistin

mısır

katar

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İsrail'in Maarif gazetesinin haberine göre, Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi üyeleriyle yaptığı toplantıda konuştu.Aynı hataları tekrar etmeyeceklerini ve Mısır ile Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını iddia eden Smotrich, Mısır'ın Hamas'ın çılgınca silahlanmasına izin verdiğini öne sürerek, mümkün olan tek rolünün Gazze Şeridi sakinlerinin oraya ve oradan diğer ülkelere geçmeleri için sınırlarını açmak olacağını savundu.Smotrich, Mısır ve Katar'daki yetkililerin önerileriyle ilgili olarak, savaş kabinesinin bu konuları görüşmesi gerektiğini dile getirdi."Açıklıkla söyleyebilirim ki savaş kabinesinin, Hamas'ı yok etme, rehineleri kurtarma ve Gazze Şeridi'ndeki tehdidi ortadan kaldırma hedeflerini gerçekleştirmeden savaşı durdurma yetkisi yok" ifadesini kullanan Smotrich ayrıca "İsrail'in, Hamas ve Filistin Yönetiminin teknokrat adı altında kuracağı bir hükümeti kabul etmeyeceğini" söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/israilli-kahve-markasi-turk-kelimesini-ambalajindan-cikardi-1078944570.html

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