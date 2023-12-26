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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/israilli-kahve-markasi-turk-kelimesini-ambalajindan-cikardi-1078944570.html
İsrailli kahve markası ‘Türk’ kelimesini ambalajından çıkardı
İsrailli kahve markası ‘Türk’ kelimesini ambalajından çıkardı
Times of Israel'in haberine göre, İsrailli kahve üreticisi Strauss, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kahve ürünlerinden ‘Türk’ kelimesini geçici olarak... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T10:36+0300
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Times of Israel'in haberine göre, İsrailli kahve üreticisi Strauss, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kahve ürünlerinden ‘Türk’ kelimesini geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Yeni ambalajlarda İsrail bayrağı ve çeşitli vatansever sloganlar yer alıyor.Gazetenin belirttiğine göre Strauss, Elite serisi kahve ürünleri için ‘Türk kahvesi’ kelimesini silerken, ambalajında bu ibarenin yerine İsrail bayrağı ile birlikte ‘zafer nesli’, ‘birlikte daha güçlü’ ve benzeri sloganların yer aldığı yeni tasarımlar sundu.Gazeteye göre kahve markasının ‘Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmadığı’ vurgulanırken, ülkede onlarca yıldır popülerliğini koruyan Strauss’un yeni pazarlama hamlesinin internetteki kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.Şirketin müdürü Avi Laufer, sosyal ağlarda şirkete markayı ‘İsrail kahvesi’ olarak değiştirme çağrısında bulunulduğunu kaydederken, kahve çekirdeklerinin Türkiye'den değil, Brezilya ve diğer ülkelerden tedarik edildiğini vurguladı.Laufer, yeni ambalajın Gazze Şeridi'nde savaşan askerlerin moralini de yükseltmeyi amaçladığını ifade ederken, ambalajın geçici olarak mevcut olacağını, ancak ne kadar süre boyunca piyasada yer alacağını belirtmedi.Times of Israel gazetesi, İsrailli kahve üreticisine benzer çağrıların, Türkiye'nin 2014 yılında İsrail ile Hamas arasında patlak veren çatışmada yine Hamas'ı desteklediği dönemde de yapıldığını hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/erdogan-netanyahu-adini-gazze-kasabi-olarak-tarihe-yazdi-1077903444.html
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İsrailli kahve markası ‘Türk’ kelimesini ambalajından çıkardı

10:36 26.12.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail kahve cafe
İsrail kahve cafe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Times of Israel'in haberine göre, İsrailli kahve üreticisi Strauss, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kahve ürünlerinden ‘Türk’ kelimesini geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Yeni ambalajlarda İsrail bayrağı ve çeşitli vatansever sloganlar yer alıyor.
Times of Israel'in haberine göre, İsrailli kahve üreticisi Strauss, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kahve ürünlerinden ‘Türk’ kelimesini geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Yeni ambalajlarda İsrail bayrağı ve çeşitli vatansever sloganlar yer alıyor.
Gazetenin belirttiğine göre Strauss, Elite serisi kahve ürünleri için ‘Türk kahvesi’ kelimesini silerken, ambalajında bu ibarenin yerine İsrail bayrağı ile birlikte ‘zafer nesli’, ‘birlikte daha güçlü’ ve benzeri sloganların yer aldığı yeni tasarımlar sundu.
Gazeteye göre kahve markasının ‘Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmadığı’ vurgulanırken, ülkede onlarca yıldır popülerliğini koruyan Strauss’un yeni pazarlama hamlesinin internetteki kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
Şirketin müdürü Avi Laufer, sosyal ağlarda şirkete markayı ‘İsrail kahvesi’ olarak değiştirme çağrısında bulunulduğunu kaydederken, kahve çekirdeklerinin Türkiye'den değil, Brezilya ve diğer ülkelerden tedarik edildiğini vurguladı.
Laufer, yeni ambalajın Gazze Şeridi'nde savaşan askerlerin moralini de yükseltmeyi amaçladığını ifade ederken, ambalajın geçici olarak mevcut olacağını, ancak ne kadar süre boyunca piyasada yer alacağını belirtmedi.
Times of Israel gazetesi, İsrailli kahve üreticisine benzer çağrıların, Türkiye'nin 2014 yılında İsrail ile Hamas arasında patlak veren çatışmada yine Hamas'ı desteklediği dönemde de yapıldığını hatırlattı.
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