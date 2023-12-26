https://sputniknews.com.tr/20231226/israilli-kahve-markasi-turk-kelimesini-ambalajindan-cikardi-1078944570.html
İsrailli kahve markası ‘Türk’ kelimesini ambalajından çıkardı
İsrailli kahve markası ‘Türk’ kelimesini ambalajından çıkardı
Times of Israel'in haberine göre, İsrailli kahve üreticisi Strauss, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kahve ürünlerinden ‘Türk’ kelimesini geçici olarak... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T10:36+0300
2023-12-26T10:36+0300
2023-12-26T10:36+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
türkiye
benyamin netanyahu
recep tayyip erdoğan
israil ordusu (idf)
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Times of Israel'in haberine göre, İsrailli kahve üreticisi Strauss, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kahve ürünlerinden ‘Türk’ kelimesini geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Yeni ambalajlarda İsrail bayrağı ve çeşitli vatansever sloganlar yer alıyor.Gazetenin belirttiğine göre Strauss, Elite serisi kahve ürünleri için ‘Türk kahvesi’ kelimesini silerken, ambalajında bu ibarenin yerine İsrail bayrağı ile birlikte ‘zafer nesli’, ‘birlikte daha güçlü’ ve benzeri sloganların yer aldığı yeni tasarımlar sundu.Gazeteye göre kahve markasının ‘Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmadığı’ vurgulanırken, ülkede onlarca yıldır popülerliğini koruyan Strauss’un yeni pazarlama hamlesinin internetteki kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.Şirketin müdürü Avi Laufer, sosyal ağlarda şirkete markayı ‘İsrail kahvesi’ olarak değiştirme çağrısında bulunulduğunu kaydederken, kahve çekirdeklerinin Türkiye'den değil, Brezilya ve diğer ülkelerden tedarik edildiğini vurguladı.Laufer, yeni ambalajın Gazze Şeridi'nde savaşan askerlerin moralini de yükseltmeyi amaçladığını ifade ederken, ambalajın geçici olarak mevcut olacağını, ancak ne kadar süre boyunca piyasada yer alacağını belirtmedi.Times of Israel gazetesi, İsrailli kahve üreticisine benzer çağrıların, Türkiye'nin 2014 yılında İsrail ile Hamas arasında patlak veren çatışmada yine Hamas'ı desteklediği dönemde de yapıldığını hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/erdogan-netanyahu-adini-gazze-kasabi-olarak-tarihe-yazdi-1077903444.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, türkiye, benyamin netanyahu, recep tayyip erdoğan, israil ordusu (idf)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, türkiye, benyamin netanyahu, recep tayyip erdoğan, israil ordusu (idf)
İsrailli kahve markası ‘Türk’ kelimesini ambalajından çıkardı
Times of Israel'in haberine göre, İsrailli kahve üreticisi Strauss, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kahve ürünlerinden ‘Türk’ kelimesini geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Yeni ambalajlarda İsrail bayrağı ve çeşitli vatansever sloganlar yer alıyor.
Times of Israel'in haberine göre, İsrailli kahve üreticisi Strauss, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine kahve ürünlerinden ‘Türk’ kelimesini geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Yeni ambalajlarda İsrail bayrağı ve çeşitli vatansever sloganlar yer alıyor.
Gazetenin belirttiğine göre Strauss, Elite serisi kahve ürünleri için ‘Türk kahvesi’ kelimesini silerken, ambalajında bu ibarenin yerine İsrail bayrağı ile birlikte ‘zafer nesli’, ‘birlikte daha güçlü’ ve benzeri sloganların yer aldığı yeni tasarımlar sundu.
Gazeteye göre kahve markasının ‘Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmadığı’ vurgulanırken, ülkede onlarca yıldır popülerliğini koruyan Strauss’un yeni pazarlama hamlesinin internetteki kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
Şirketin müdürü Avi Laufer, sosyal ağlarda şirkete markayı ‘İsrail kahvesi’ olarak değiştirme çağrısında bulunulduğunu kaydederken, kahve çekirdeklerinin Türkiye'den değil, Brezilya ve diğer ülkelerden tedarik edildiğini vurguladı.
Laufer, yeni ambalajın Gazze Şeridi'nde savaşan askerlerin moralini de yükseltmeyi amaçladığını ifade ederken, ambalajın geçici olarak mevcut olacağını, ancak ne kadar süre boyunca piyasada yer alacağını belirtmedi.
Times of Israel gazetesi, İsrailli kahve üreticisine benzer çağrıların, Türkiye'nin 2014 yılında İsrail ile Hamas arasında patlak veren çatışmada yine Hamas'ı desteklediği dönemde de yapıldığını hatırlattı.