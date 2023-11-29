https://sputniknews.com.tr/20231129/erdogan-netanyahu-adini-gazze-kasabi-olarak-tarihe-yazdi-1077903444.html
Erdoğan: Netanyahu adını Gazze kasabı olarak tarihe yazdı
Erdoğan: Netanyahu adını Gazze kasabı olarak tarihe yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu adını Gazze kasabı olarak tarihe yazdı" dedi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T12:20+0300
2023-11-29T12:20+0300
2023-11-29T12:23+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
seçil erzan
fon
fatih terim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, seçil erzan, fon, fatih terim
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, seçil erzan, fon, fatih terim
Erdoğan: Netanyahu adını Gazze kasabı olarak tarihe yazdı
12:20 29.11.2023 (güncellendi: 12:23 29.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu adını Gazze kasabı olarak tarihe yazdı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Netanyahu adını Gazze kasabı olarak tarihe yazdı