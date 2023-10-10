https://sputniknews.com.tr/20231010/biden-israilde-oldurulenler-arasinda-en-az-14-abd-vatandasi-var-1076215267.html
Biden: İsrail'de öldürülenler arasında en az 14 ABD vatandaşı var
Biden: İsrail'de öldürülenler arasında en az 14 ABD vatandaşı var
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de öldürülenler arasında en az 14 ABD vatandaşının bulunduğunu açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T21:29+0300
2023-10-10T21:29+0300
2023-10-10T21:47+0300
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Biden: İsrail'de öldürülenler arasında en az 14 ABD vatandaşı var
21:29 10.10.2023 (güncellendi: 21:47 10.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de öldürülenler arasında en az 14 ABD vatandaşının bulunduğunu açıkladı.